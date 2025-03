Przycinają ci się te gry na PS5? Musisz spróbować tego rozwiązania

h3

Dalsza część tekstu pod wideo

Alex Battaglia i Oliver Mackenzie z Digital Foundry ujawnili, że część gier na PlayStation 5 i PS5 Pro doświadcza zacięć. Występują one przy włączeniu opcji Variable Refresh Rate (VRR) oraz graniu przy odblokowanym klatkażu. W teorii technologia VRR powinna minimalizować przycięcia i input lag, szczególnie w grach, które nie mają stabilnej liczby FPS-ów, ale są w stanie działać powyżej 30 FPS. Niestety w przypadku pewnej grupy gier włączenie tych ustawień po około 20-30 minutach powoduje, że każdy z tych tytułów doświadcza zacięć co około 8 sekund. Oto lista dotkniętych tą przypadłością gier:

The Last of Us Part One

The Last of Us Part Two Remastered

Diablo IV

Hogwarts Legacy

Elden Ring

Resident Evil 4

Ratchet and Clank: Rift Apart

Marvel's Spider-Man Remastered

Metaphor: Refantazio

Kingdom Come Deliverance II

Ekipa z Digital Foundry przestestowała te gry na różnych telewizorach i za każdym razem to zjawisko występowało. Co ciekawe, Kingdom Come Deliverance II nie doświadczył tego samego problemu na Xbox Series X.

Natomiast inne gry, takie jak: God of War Ragnarok, Gran Turismo 7, Immortals of Aveum i Dragon's Dogma 2 nie miały takich kłopotów, nawet jeśli część z nich używa tych samych silników (np. Dragon's Dogma 2 to ten sam RE Engine co Resident Evil 4).