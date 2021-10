PC Building Simulator za darmo. Chociaż w grze da się złożyć komputer

PC Building Simulator jest dostępne za darmo. Jeśli ze względu na wysokie ceny kart graficznych nie możecie złożyć wymarzonego PC-ta, to chociaż w grze może się to udać.

Ceny kart graficznych są, jakie są. Z ich powodu wiele osób nie jest w stanie w tym momencie złożyć wymarzonego PC-ta, który poradziłby sobie ze wszystkimi, najnowszymi grami. Wiem, że marne to pocieszenie, ale komputer możecie złożyć w grze — PC Building Simulator, która w tym momencie jest dostępna za darmo.

PC Building Simulator za darmo

PC Building Simulator, jak sama nazwa wskazuje, to przede wszystkim symulator składania komputerów. Jednak takie określenie nie jest do końca precyzyjne. W rzeczywistości to bardziej symulator serwisu komputerowego, w którym musimy naprawiać zepsute PC-ty, składać nowe, które zamawiają klienci czy też ulepszać już gotowe zestawy. Dodatkowo twórcy przewidzieli możliwość podkręcania oraz sprawdzania wydajności podzespołów w benchmarkach. Rozgrywkę urozmaicają licencje wielu producentów hardware'u — AMD, NVIDII, Intela, MSI, Razera, Asusa, EVGA czy nawet be quiet!

PC Building Simulator jest w tym momencie dostępne za darmo w Epic Games Store. Promocja trwa aż do 14 października (czwartek) do godziny 17:00 czasu polskiego, więc jest sporo czasu na odebranie produkcji. Na szczęście nie ma ona wysokich wymagań, więc powinna bez problemu ruszyć nawet na nieco starszych komputerach.

