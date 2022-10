Pierwsze gry z DLSS 3 jeszcze w tym tygodniu

Masz monitor o dużej rozdzielczości? A może o wysokiej częstotliwości odświeżania? Chcesz dużo FPSów w najnowszych tytułach? Nie ma sprawy, przynajmniej jeśli wybierzesz kartę od NVIDII oferująca obsługę DLSS 3.

Premiery nowych kart graficznych to często nie tylko sam hardware, ale i software. Zarówno AMD, jak i NVIDIA wprowadzają nowości w obu tych płaszczyznach próbując przekonać do siebie konsumentów.

Już na premierę RTX 4090 będą pierwsze gry z DLSS 3

To NVIDIA jako pierwsza zaproponowała technologie DLSS przy premierze generacji GeForce RTX 2000. Mowa o ulepszaniu obrazu z wykorzystaniem upscalingu. Pozwala to na oferowanie większej liczby klatek na sekundę przy zachowaniu takiej samej lub zbliżonej jakości wyświetlanej grafiki jak w oryginalne.

Rozwiązanie jest to cały czas rozwijane, a lada moment wraz z premierą kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000 otrzymamy DLSS 3. I chociaż na start technologię obsługiwać będzie tylko drogi, flagowy model GeForce RTX 4090 to na pierwsze gry nie będzie trzeba długo czekać.

W oficjalnym wpisie na swojej stronie NVIDIA wymieniła następujące produkcje:

Microsoft Flight Simulator - 17 października;

SUPER PEOPLE - już teraz;

A Plague Tale: Requiem - 18 października;

F1 22 - "wkrótce";

Justice "Fuyun Court" - 12 października;

Loopmancer - 12 października.

To krótka lista, a część tytułów to nie są największe hity. NVIDIA jednak obiecała, że przynajmniej 35 gier, silników i programów otrzyma pełne wsparcie jeszcze w tym roku. Prócz tego Amerykanie potwierdzili też, że kolejne gry dostało lub dostanie wsparcie dla przystępniejszego DLSS 2 jeszcze do końca tego miesiąca:

Batora: Lost Haven - 20 października;

Dakar Desert Rally - już teraz;

Gotham Knights - 21 października;

Kena: Bridge of Spirits - już teraz;

PC Building Simulator 2 - 12 października;

Sackboy: A Big Adventure - 27 października;

The Last Oricru - 13 października;

Blind Fate: Edo no Yami - już teraz;

Broken Pieces - już teraz;

Destroy All Humans! 2 - Reprobed - już teraz;

Q.U.B.E. 10th Anniversary - już teraz;

Scathe - już teraz;

SCP: Secret Files - już teraz;



