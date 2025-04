Ten Doom ma bardzo nietypowe pudełko. Nie zgadniesz, co potrafi

Doom w pudle, które odpala Dooma

Doom Will It Run Edition to kolekcjonerskie wydanie Doom i Doom 2 zawierające obydwie retro-gry w edycji pudełkowej na PC, Xbox Series, PS5 i Nintendo Switch wraz z dodatkami Sigil i Sigil II. Nie byłoby w tym nic specjalnego, gdyby nie fakt, że całość wydana jest w pudle, które... pozwala grać w Dooma. Tak, jest to gadżet elektroniczny, a do tego w zestawie jest pokaźnych rozmiarów figurka Cacodemona, który ma swój własny wyświetlacz na którym... zgadliście... też pogramy w Dooma jak na handheldzie. Cacodemon jest umieszczony na magnetycznej podstawce, dzięki czemu - zupełnie jak w grze - unosi się nad ziemią.