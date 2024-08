Czeka nas inwazja legendarnych robali. 26 września nowa odsłona

Dla niektórych absolutna nowość, dla innych prawdziwa podróż sentymentalna. Z okazji 25. rocznicy wydania legendarnej gry Worms będzie specjalna rocznicowa edycja. Kultowe robale powrócą w nowoczesnej wersji.

Robale w nowoczesnej odsłonie

Gra Worms: Armageddon wkrótce doczeka się swojej rocznicowej edycji. Z okazji 25-lecia pojawienia się na rynku tej legendarnej gry, Digital Eclipse wraz z Team17 Digital wydadzą jej specjalną rocznicową wersję. I to już wkrótce. Premiera zapowiedziana jest na 26 września 2024 roku. Gra będzie dostępna we wszystkich najnowszych konsolach.

Dla wielu to gra dzieciństwa

Robale mają powrócić do nas w zupełnie nowej odsłonie, przystosowanej do współczesnych standartów technologicznych. Celem wydania rocznicowej gry, jest nie tylko ukłon w stronę starszych graczy, ale przede wszystkim próba zwrócenia uwagi tych młodszych, którzy nie mieli do tej pory okazji poznać Wormsów.

Interface użytkownika doczekał się zmodernizowanej wersji, a menu zostało od nowa zaprojektowane. Cała gra ma także sporo zyskać wizualnie, a także odświeżony system zapisu gry. Nadal będzie możliwe, aby w Wormsy mogło grać sześć osób jednocześnie. Edycja rocznicowa ma także zawierać "interaktywne muzeum", czyli całą historię Wormsów w pigułce.

Zobacz: Wiedźmin 4. Wiemy, kiedy spodziewać się premiery gry

Zobacz: Ten serial to marka sama w sobie. Apetyt widzów rośnie z każdym dniem

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Nintendo

Źródło tekstu: Nintendo, X