Zaskakujące doniesienia. Było więcej chętnych na Activision Blizzard

Kiedy Microsoft zdecydował się na wykupienie Activison Blizzard? Okazuje się, że twórcy Xboxa zareagowali zaskakująco szybko i praktycznie wykorzystali okazję. Nie byli jedynymi chętnymi.

Microsoft kupuje Activision Blizzard

Dokładnie 16 listopada 2021 roku The Wall Street Journal opublikował raport, w którym opisał szokujące praktyki w Activision Blizzard. W firmie dochodziło do dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników. Dla firmy oznaczało to ogromne zmiany i liczne problemy.

Zaledwie 3 dni później Phil Spencer — szef Xboxa — napisał e-maila do swoich pracowników, w którym wyraził zaniepokojenie doniesieniami z Activision Blizzard. W wiadomości przyznał on, że Microsoft będzie musiał jeszcze raz zbadać i ocenić wszystkie swoje relacje z deweloperem World of Warcraft.

Co zaskakujące, dokładnie tego samego dnia, 3 dni po publikacji The Wall Street Journal, prezes Microsoftu skontaktował się z szefem Activison Blizzard Bobbym Kotickiem. Wtedy rozpoczęły się rozmowy na temat ewentualnego przejęcia, które po 2 miesiącach zostały sfinalizowane. Wiemy, że Microsoft zapłaci za całą transakcję aż 68,7 mld dolarów.

Więcej chętnych na Activision Blizzard

Sprawa została bardzo szybko zamknięta, ponieważ Microsoft zaproponował 80 dolarów za akcję. Było to o 20 dolarów więcej, niż w danym momencie wynosiła wycena Activision Blizzard. Wobec ryzyka dalszych spadków trudno było odrzucić taką ofertę. Co ciekawe, przejęciem były zainteresowane przynajmniej cztery inne firmy, w tym jedna chciała wykupić sam Blizzard. Niestety nie znamy ich nazw, ale niewiele jest firm, które mogłyby sobie pozwolić na podobny ruch.

Gdy transakcja zostanie już domknięta, z Activision Blizzard ma się pożegnać dotychczasowy szef — Bobby Kotick. Szacuje się, że na samym odejściu zarobi on nawet 410 mln dolarów.

