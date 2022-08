Moda na superbohaterów nie maleje. Iron Man w roli głównej

Filmy Marvela sprawiły, że wróciła moda na superbohaterów. W ostatnich latach powstało kilka gier z herosami w roli głównej, a do tego trwają prace nad kolejnymi (m.in. Midnight Suns i Wolverine). Niedługo do tych nadchodzących być może zaliczymy Iron Mana produkcji Electronic Arts.

Niedawno Jeff Grubb, jeden z najbardziej znanych i cenionych dziennikarzy growych, zdradził, że trwają prace nad grą z Czarną Panterą. Swój głos w dyskusji nt. gier z superbohaterami dołożył inny informator — Tom Henderson. On z kolei słyszał, że Electronic Arts planuje stworzyć tytuł z Iron Manem w roli głównej. Jednocześnie dodał, że źródło jest niepewne i nie udało mu się dowiedzieć nic więcej.

Trudno wskazać, które studio Electronic Arts mogłoby zająć się grą z Tonym Starkiem w roli głównej. Czarna Pantera ma powstawać w nowej jednostce w Seattle, której szefem jest Kevin Stephens. Ten ma na swoim koncie między innymi bardzo udane Middle-earth: Shadow of Mordor oraz Shadow od War.

