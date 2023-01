Hogwarts Legacy z kinowym zwiastunem w 4K

Jedna z najbardziej wyczekiwanych przez graczy gier tego roku już wkrótce trafi na półki sklepowe. Z tej okazji producent udostępnił kinowy zwiastun, na którym można zobaczyć postaci i miejsca, jakie przyjdzie nam zwiedzić w grze.

W 2022 roku mieliśmy kilka naprawdę ciekawych gier, jednak można go uznać za rok posuchy względem tego, co czeka nas w 2023. Jeden z najbardziej wyczekiwanych tytułów tego roku ukaże się już na jego początku i mowa tu o Hogwarts Legacy, produkcji ze świata Harry'ego Pottera, w której będziemy mogli powrócić do osławionego Hogwartu.

Hogwarts Legacy z nowym zwiastunem

Z okazji zbliżającej się premiery, producent postanowił udostępnić zwiastun kinowy. W filmie jesteśmy oprowadzani szkole magii i miejscach, które znajdą się w rozgrywce, a naszym przewodnikiem jest sowa. Ptak wylatuje z bardzo ważnym zadaniem dostarczenia listu i nawet czarna magia, gigantyczne pająki ani smok nie są w stanie mu w tym przeszkodzić. Nic dziwnego, w końcu wspomnianą przesyłką jest list zapraszający graczy do wzięcia udziału w rozgrywce.

Zwiastun pokazuje nam kilka postaci, które zobaczymy w finalnej wersji gry. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych będzie z pewnością duch Bezgłowego Nicka, którego lata później pozna również Harry Potter. Ponadto, sowa oprowadza nas po miejscach znanych również z książek i filmów, jak np. Zakazany Las.

Hogwarts Legacy ukaże się oficjalnie już 10 lutego 2023 roku.

Zobacz: Laser kontra piorun. Znaleziono sposób na ujarzmienie żywiołu

Zobacz: Nowy zwiastun Wo Long: Fallen Dynasty, gry od twórców Nioh

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Hogwarts Legacy / YouTube

Źródło tekstu: Hogwarts Legacy