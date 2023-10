Epic Games Store rozdaje gry. Tym razem można odebrać mroczny horror

Epic Games Store, jak co tydzień udostępnia graczom darmowe gry. Tym razem w prezencie można odebrać dwie produkcje, a jednak z nich to znany horror. W następnym tygodniu dostaniem jego drugą część.

W zeszłym tygodniu Epic Games Store rozdał graczom piracką grę Blazing Sails oraz pakiet Q.U.B.E zawierający dwa tytuły z serii. W tym tygodniu otrzymamy dwie gry i najwidoczniej Epic Game Store chce, by użytkownicy się bali, gdyż obie są utrzymane w mrocznych klimatach.

Ethernal Threads i The Evil Within za darmo w Epic Games Store

Już dziś od godziny 17:00 na platformie Epic Games Store można odebrać dwie darmowe gry. Jedną z nich jest Ethernal Threads, czyli niezależna gra przygodowa opierająca się na systemie zagadek. Główną mechaniką tej gry jest zabawa z czasem, a naszym zadaniem jest rozwiązanie zagadki na podstawie różnych zdarzeń.

Drugą darmową produkcja jest The Evil Within, czyli survival horror z elementami strzelanki. W grze wcielamy się w detektywa Sebastiana Castellanosa, a naszym zadaniem jest odkrycie prawdy stojącej za serią makabrycznych masowych morderstw. Co ciekawe, Epic Games Store wyjawił już teraz dwa tytuły, które dostępne będą do pobrania za darmo w przyszłym tygodniu i jednym z nich jest The Evil Within II. Drugą darmówką będzie Tandem: A tale of Shadows.

Źródło zdjęć: sdx15 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Epic Games Store