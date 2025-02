Tak wypasionego Gothica nie widzieliście. Wkrótce darmowe demo

Gothic 1 Remake: pierwsze zapisy z rozgrywki i wkrótce demo

Gothic 1 Remake jest przygotowywany w Unreal Engine 5 i będzie okazją do przeżycia przygód Bezimiennego na nowo, ale również w świeży sposób. Firma THQ Nordic zapowiedziała, że 24 lutego 2025 będzie można pobrać demo - będzie ono udostępnione na PC na Steam w ramach Steam Next Fest i dostępne do 3 marca.