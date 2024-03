Powstaje nowa gra DnD. Stworzy ją studio znane z produkcji mobilnych

Gameloft, czyli studio znane głównie z produkcji mobilnych podejmie się stworzenia kolejnej gry z uniwersum Forgotten Realms.

Gigantyczny sukces Baldur's Gate III zachęcił innych producentów do spróbowania swoich sił w tworzeniu gier wideo na zasadach DnD. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że studio Larian zawiesiło bardzo wysoko poprzeczkę, którą nie każdy będzie w stanie przeskoczyć, a fani uniwersum Forgotten Realms mogą nie zaakceptować żadnej pośledniej produkcji.

Gameloft stworzy grę DnD

Gameloft jest studiem deweloperów tworzących do tej pory głównie produkcje mobilne. Gracze komputerowi mogą jednak kojarzyć tę markę z Disney Dreamlight Valley, ciepło przyjętej gry z postaciami z uniwersum Disneya. Gra została oceniona na Steamie ponad 14 tysięcy razy, z czego 91% recenzji jest pozytywna.

To właśnie Gameloft stworzy następną grę z uniwersum Forgotten Realms. Studio zawarło już umowę z Hasbro, właścicielem praw do marki. Niewiele jeszcze wiadomo na temat tego, jaki Gameloft ma pomysł na nadchodzącą produkcję, do tej pory udostępniono tylko jedną grafikę, na której możemy zobaczyć kilka postaci odpoczywających przy ognisku na tle majestatycznego zamku i latającego smoka.

Podano jednak do wiadomości publicznej, że firma chce stworzyć grę, która będzie mieszanką surwiwalu, symulacji i RPG akcji z mocnym naciskiem na wciągającą kampanię. Wiadomo też, że gracze będą poruszać się i walczyć w czasie rzeczywistym.

