Bloodborne na PC? To możliwe, ale jest haczyk

Bloodborne to jedna z tych gier, które śmiało można nazwać motorem napędowym sprzedaży PlayStation 4. Ekskluzywny tytuł From Software, czyli ekipy odpowiedzialnej m.in. za serię Dark Souls, do dziś uważany jest za jedną z najlepszych pozycji na konsolę Sony.

Bloodborne uruchamia się na emulatorze RPCSX

Niestety o ile wiele do tej pory tytułów ekskluzywnych dla PlayStation otrzymało ostatnio porty na PC, tak w Bloodborne nadal pogramy wyłącznie na konsolach. Już niedługo może się to jednak zmienić, tyle że nie za sprawą Sony, a entuzjastów pracujących nad emulatorem RPCSX.

Zespół odpowiedzialny za emulator opublikował niedawno film, na którym udało im się odpalić kultowy tytuł na PC. Zanim jednak założycie długi prochowiec, chwycicie w rękę Rozpruwacza i rzucicie się na hordę wilkołaków, trzeba sobie wyjaśnić, co dokładnie kryje się pod słowem "odpalić".

Warto pamiętać, że RPCSX jest na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Emulator w dalszym ciągu nie posiada funkcji odpowiedzialnych za sterowanie w grze. Jeśli natomiast chodzi o Bloodborne'a, to gra, owszem, bootuje się, jednak na ekranie nie zobaczymy nic poza czarnym ekranem.

Mimo to jest to duże osiągnięcie programistów odpowiedzialnych za aplikację. Aktualnie trwają pracę nad kilkoma różnymi emulatorami PlayStation 4. Choć część z nich jest na znacznie bardziej zaawansowanym etapie niż RPCSX, tak żaden do tej pory nie potrafił uruchomić kultowego tytułu From Software.

Oczywiście jeszcze długa droga zanim będziemy mogli komfortowo pograć w tytułu z PlayStation 4 na naszych pecetach. Mimo to rozwój niezależnych emulatorów bardzo cieszy, ponieważ rola tego typu projektów w zachowaniu historii gier jest nieoceniona. W wiele gier możemy dziś pograć wyłącznie dzięki staraniom garstki pasjonatów i bardzo możliwe, że już za kilka lat Bloodborne także dołączy do tego grona.

