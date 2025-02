The Elder Scrolls VI ze szczegółami. Wiemy czego się spodziewać

Dostaniemy morza, smoki i lepszy rozwój postaci

Kolejne doniesienia wskazują na swobodniejszy rozwój postaci i istotne modyfikacje w systemach magii oraz walki wręcz . Fani smoków również mogą mieć powody do radości - według plotek będą one stanowić ważną część fabuły oraz pojawiać się w roli bossów.

Podobno zapowiedź The Elder Scrolls VI miałaby nastąpić już w czerwcu, podczas Xbox Game Showcase . Według tych samych źródeł, przy okazji tego samego wydarzenia mogłoby dojść także do prezentacji remake'u lub odświeżonej wersji The Elder Scrolls IV: Oblivion .

Jednak wielu ekspertów podchodzi do tego z rezerwą, przypominając, że Bethesda zwykle nie pokazuje swoich gier na długo przed premierą. A biorąc pod uwagę, że Starfield zadebiutował we wrześniu 2023, wydaje się mało prawdopodobne by The Elder Scrolls VI trafiło na rynek przed 2027 rokiem.