Szef Larian wyjaśnia przyszłość BG3 i BG4

3 sierpnia 2023 roku odbyła się premiera Baldur's Gate 3 i świat się zatrząsł. Gracze w końcu dostali grę wartą swojej ceny, która jest w pełni ukończona, nie uderza ze wszystkich stron błędami, a do tego nie próbuje wydoić użytkownika z pieniędzy na każdym kroku. Innym producentom nie spodobało się to i od razu bronili się, by nie oczekiwać, że nagle wszystkie produkcje będą na poziomie tworu Larian Studios.

Swen Vincke prosto z mostu o przyszłości BG3

Od razu pojawiły się pytania, kiedy pojawią się dodatki rozwijające historię lub zabierające nas w nową przygodę oraz czy planowana jest kontynuacja w postaci czwartej odsłony serii. Larian Studios od samego początku utrzymywało, że jakiekolwiek DLC byłoby trudne do zrealizowania, choć wielu graczy miało pewnie nadzieję, że popularność produkcji zmieni nastawienie twórców gry.

Nadzieje te zostały jednak rozwiane. Swen Vincke postanowił wyjaśnić fanom ich produkcji, jak stoją sprawy. Szef Larian Studios w nitce na Twitterze wyjaśnił, że nadal nie mają w planach tworzenia żadnych DLC do swojej gry. Dodał, że rozumie rozgoryczenie i zawód niektórych graczy, jednak broni się tym, że historia, którą opowiedzieli, ma swój początek, środek i koniec.

Counter expectations but I’ve never been more sure about a strategy shift. This is the right thing for Larian. https://t.co/uoEfoblqQi — Swen Vincke @where? (@LarAtLarian) March 22, 2024

Szef Larian wypowiedział się także na temat potencjalnej, czwartej części Wrót Baldura. Twierdzi on, że jeżeli takowa powstanie, to nie spod ich skrzydeł, a postaci z Baldur's Gate 3 należą do Wizards of the Coast i wierzy, że będą one traktowane z należytym szacunkiem.

Na koniec Vincke dodał, że to nie znaczy, że już skończyli z BG3. Nadal będą pojawiały się aktualizacje poprawiające błędy oraz dodające nowe funkcje, w tym wsparcie dla modyfikacji.

