Chcesz zagrać w Alan Wake II? Nie obejdzie się bez takiego PC-ta

Zbliża się premiera gry Alan Wake II. Z tej okazji studio Remedy Entertainment przedstawiło oficjalne wymagania sprzętowe w wersji na PC.

Alan Wake II zapowiada się na jeden z tegorocznych hitów. Pierwsza część zebrała bardzo dobre recenzje i gracze z pewnością liczą, że dwójka będzie co najmniej równie dobra, a nawet lepsza. Jeśli planujecie grać na komputerze, to warto sprawdzić oficjalne wymagania sprzętowe.

Wymagania sprzętowe Alan Wake II

Remedy Entertainment ujawniło oficjalne wymagania sprzętowe gry Alan Wake II. Przede wszystkim posiadacze słabszych komputerów muszą liczyć się z tym, że nie obejdzie bez co najmniej 16 GB pamięci RAM oraz dysku SSD.

Poza tym potrzebna jest co najmniej średnia karta graficzna w postaci GeForce RTX 2060 lub Radeon RX 6600. Natomiast jeśli chcecie grać na wyższych ustawieniach, to konieczny będzie co najmniej GeForce RTX 3070 lub Radeon RX 6700 XT

Pełne wymagania sprzętowe Alan Wake II wyglądają następująco:

Alan Wake II zadebiutuje już 27 października w wersji na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz PC. Twórcy obiecują większy nacisk na fabułę, a trochę mniej akcji.

