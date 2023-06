Spotify wspiera zdrowie psychiczne młodych

Spotify rozpoczął współpracę z UNICEF i wystartował z sekcją Our Minds Matter w swoim serwisie muzycznym. Celem inicjatywy jest wsparcie zdrowia psychicznego młodych ludzi, którzy musieli opuścić ogarniętą wojną Ukrainę.

W ciągu najbliższych trzech lat Spotify we współpracy z UNICEF będzie zapewniać młodym ludziom, w tym uchodźcom i migrantom, dostęp do zaufanych i angażujących programów o tematyce zdrowia psychicznego. Celem Spotify będzie odpowiedź na istotne potrzeby w tym zakresie, wynikające z trwającej wojny w Ukrainie, a także rozwój projektu poza tymi zagadnieniami.

Na rozpoczęcie partnerstwa Spotify uruchamia nową sekcję poświęconą zdrowiu psychicznemu i dobremu samopoczuciu młodzieży i uchodźców, Our Minds Matter. Będzie ona dostępna w języku polskim, ukraińskim i angielskim. W jej ramach użytkownicy będą mogli posłuchać muzyki i podcastów stworzonych po to, by zapewnić wsparcie w szeroko rozumianym zakresie zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia. Jednym z celów sekcji jest ułatwienie dostępu do tego typu materiałów. Platforma przygotuje również serię mini podcastów przełamujących stereotypy dotyczące zdrowia psychicznego i zapewni wskazówki, jak radzić sobie ze stanami lękowymi czy pielęgnować zdrowe relacje i wiele innych.

W Spotify wierzymy, że muzyka i treści audio mogą wspierać zdrowie psychiczne - ale również dostrzegamy, jaką moc ma nasza platforma w dostarczaniu źródeł informacji bezpośrednio do słuchaczy. Jestem dumna z naszego partnerstwa z UNICEF i wszyscy mamy nadzieję, że tworzone przez nas centrum informacji będzie pomocne dla tych, którzy zmagają się z chorobami psychicznymi i szukają pomocy online.

– powiedziała Federica Tremolada, Managing Director na Europę Wschodnią w Spotify

To dopiero początek współpracy między Spotify i UNICEF. Oba podmioty zamierzają wspólnie pracować nad tworzeniem, adaptacją, digitalizacją i tłumaczeniem treści dotyczących zdrowia psychicznego.

Źródło zdjęć: Chubo - my masterpiece / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Spotify