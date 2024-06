Słuchasz podcastów? Należysz do elity

Grupa Eurozet opublikowała czwartą, ostatnią część raportu o polskich słuchaczach podcastów, przygotowaną we współpracy z Publicias Groupe. To już blisko 9,8 mln Polaków, głównie tych zamożniejszych.

Badanie "Słuchacz podcastów w Polsce 2023" opiera się na próbie ponad 8 tys. internautów w wieku powyżej 15 lat. Eurozet prowadzi je od 2019 roku, obserwując przemiany zachodzące w tym dynamicznie rozwijającym się segmencie rynku. Ostatnia część raportu dotyczy struktury demograficznej słuchaczy podcastów.

To rozrywka dla millenialsów...

Najwięcej, bo aż 62% słuchaczy podcastów w Polsce stanowią osoby w wieku powyżej 35 lat i odnotowano tutaj wzrost o 3,9 p. proc. rok do roku. Spadki mamy natomiast w pozostałych segmentach - 25-34 lata o 0,7 p. proc., a wśród najmłodszych, tj. 15-24 lata spadek wyniósł 3,2 p. proc. i stanowią oni obecnie 16% wszystkich słuchaczy podcastów.

Podcastów częściej słuchają kobiety niż mężczyźni (54% vs 46%) i proporcja ta nie zmieniła się w stosunku do roku poprzedniego. Blisko 9 na 10 słuchaczy ma minimum średnie wykształcenie, a blisko połowa wykształcenie wyższe. Najmniejszy odsetek stanowią osoby z wykształceniem podstawowym (5%) i zawodowym (9%).

...bogatych millenialsów

Aż 29% odbiorców podcastów to właściciele firm, prezesi, dyrektorzy, pracownicy umysłowi lub osoby wykonujące wolne zawody — wylicza Eurozet. W zdecydowanej większości są to mieszkańcy miast. 33% zamieszkuje miasta do 99 tys. mieszkańców, 17% miedzy 100 a 500 tys. mieszkańców i 13% miasta powyżej 500 tys. mieszkańców. 37% słuchaczy treści audio na żądanie zamieszkuje tereny wiejskie.

Czego szukamy w podcastach? 75% ze słuchaczy mówi o nowych doświadczeniach, 72% o zdrowym odżywianiu, podróże to konik 68% z nich, a ponad połowa jest zainteresowana nowymi technologiami, oszczędzaniem i inwestowaniem.

Ankieta Czy słuchasz podcastów i audiobooków? Tak, często Tak, ale rzadko Nie Nie mam pojęcia czym one są

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock - Dean Drobot

Źródło tekstu: Grupa Eurozet