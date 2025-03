Tak robią Polaków w balona. Mała sztuczka, a konto opróżnione

Ciągle nowe metody

Oszuści dwoją się i troją, jak tu zrobić w balona Polaków. Tym razem podszywają się pod doradców szanowanych instytucji finansowych i namawiają do zainwestowania w nieistniejące przedsięwzięcia. Obiecują przy tym, rzecz jasna, wysokie zyski i pełną opiekę nad całym procesem. Aby lepiej zaopiekować się osobą, która chce zainwestować w dany produkt, stosują dodatkowo metodę "na zdalny pulpit". Pozwala ona przestępcom przejąć całkowitą kontrolę nad komputerem lub telefonem ofiary i wyczyścić jej konto bankowe do zera.

Fałszywe inwestycje w akcje Skarbu Państwa

Niestety, jeśli zainstalujemy oprogramowanie, to oszuści mają kontrolę nad naszym komputerem. Ofiary często też są instruowane i tak manipulowane, że same autoryzują przelewy. Dlatego ważne jest aby przypominać - nie pobierajmy nigdy żadnego oprogramowania na prośbę nieznajomych osób. Pamiętajmy, że żadna legalna instytucja nie działa w ten sposób - nie wymaga żadnych programów do inwestowania. Natomiast wszelkie decyzje inwestycyjne, warto przedyskutować z zaufanym doradcą, nie działać nigdy pod wpływem chwili, ani pod żadną presją "okazji".