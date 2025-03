Obłęd z PESEL. mBank wie lepiej niż pan Adam

Czyj to PESEL?

Jeśli osoba, która chce otworzyć u na konto spotyka się z sytuacją, że na jego numer PESEL, jest już otwarte konto (np. w wyniku kradzieży tożsamości) - w pierwszej kolejności nakładamy ograniczenie na ten numer PESEL. Robimy to m.in. po to by oszust nie mógł otworzyć kolejnych produktów. Gdy otrzymamy decyzję prokuratury o zakończonym postępowaniu zamykamy dotychczas otwarte konto. Niemniej jednak ograniczenie, o którym piszemy, działa nadal prewencyjnie na wskazanym numerze PESEL.

No i pan Adam żyje w takim zawieszeniu. Udowodnił, że ktoś posługiwał się jego numerem PESEL, a teraz nie może założyć konta, bo mBank twierdzi, że to PESEL oszusta. Bank poinformował go, że może jedynie złożyć reklamację. Jeśli zostanie rozpatrzona pozytywnie, to będzie mógł założyć konto. To jest mu potrzebne do pracy, ponieważ jest doradcą podatkowym.