Twisto wprowadza wygodne raty. Wszystko załatwisz w aplikacji

Twisto wprowadza możliwość robienia zakupów na raty. Priorytetem jest wygoda – wszystko możesz załatwić w swoje aplikacji Twisto.

Nowa oferta to Twisto Raty. Dzięki niej klienci fintechu mogą rozłożyć swoje wydatki nawet na 12 rat. Co ważne, nie trzeba decydować o tym od razu w momencie płacenia. To świetne uzupełnienie innych możliwości Twisto – bezpłatnego limitu kredytowego oraz możliwości przesuwania płatności na kolejny miesiąc.

Minimum 200 zł, maksymalnie 12 rat

Twisto oferuje klientom możliwość rozłożenia płatności na raty już od 200 zł. Rat może być od 3 do 12 i warto pamiętać, że nie trzeba od razu o tym decydować. Transakcję można rozłożyć na raty do końca miesiąca po jej dokonaniu. Można rozkładać także transakcje dokonane w obcej walucie.

To możliwe dzięki schematowi działania Twisto. Zrobienie zakupów z użyciem usługi jest równoznaczne z przyznaniem klientowi bezpłatnego limitu kredytowego. Klient może go spłacić w ciągu 45 dni bez dodatkowych kosztów lub przełożyć płatność na kolejny okres rozliczeniowy. Przy podziale płatności na raty klient otrzymuje ratalny sublimit w ramach głównego limitu kredytowego.

Proces jest szybki i intuicyjny. Wystarczy, że klient Twisto w aplikacji wybierze transakcję i liczbę rat. Na tym etapie Twisto poda także koszt raty. Opłata dodatkowa wyniesie maksymalnie 4,25 zł za każde 100 zł. Spłacanie kolejnych rat także odbywa się w aplikacji. Dzięki temu użytkownik ma ogromny wybór w zakresie płatności i rat. Spłacenie raty powiększa sublimit ratalny. Można to zrobić w dowolnym momencie bez powiększania opłat.

Twisto Raty są dostępne dla wybranych klientów, niebawem zostaną uruchomione dla wszystkich.

