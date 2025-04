PKO BP nakłada klientom limity. Zostało kilka dni

PKO BP wprowadza nowe limity płatności

Bank zmienia zarówno domyślne limity płatności, które zostaną ustawione na wszystkich kontach klientów, jak i maksymalne limity, możliwe do ustawienia. Od 6 maja domyślny limit dzienny w złotówkach wyniesie 10 tys. zł. Jeśli ktoś ma ustawiony niższy, to pozostanie on bez zmian.