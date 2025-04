Bank Millennium upraszcza wymianę dokumentów z firmami

Millenet Link Lite jest pierwszym na rynku rozwiązaniem dla małych i średnich przedsiębiorstw, które umożliwia łatwy import plików z płatnościami w oparciu o platformę OneDrive, bezpośrednio do systemu bankowości elektronicznej. Rozumiemy, że nie każdy ma dostęp do zaawansowanego zaplecza IT, dlatego postawiliśmy na prostotę i efektywność. Nasza innowacja to krok w przyszłość, który ma potencjał, aby zmienić sposób, w jaki firmy zarządzają swoimi płatnościami.

- Krzysztof Smertyha z zespołu Millenet dla Przedsiębiorstw w Banku Millennium