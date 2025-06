Fiskus wezwie Polaków na dywanik. Chodzi o zakupy w sieci

Polacy uwielbiają zakupy przez Internet. W ten sposób kupujemy wszystko od elektroniki, przez meble oraz odzież i na żywności kończąc. Jednak przez niektóre zakupy możemy trafić na celownik Urzędu Skarbowego, i wcale nie chodzi o jakieś nielegalne produkty. Równie dobrze fiskus może zainteresować się nami, gdy kupimy konsolę lub telewizor — informuje dlahandlu.pl.

Przez taki zakup trafisz na celownik fiskusa

Dla większości z nas sprawa jest jasna. Gdy robimy zakupy, to płacimy za produkty i nie musimy niczym więcej się martwić. To sprzedawca odprowadza wymagane podatki. Jednak ta zasada nie obowiązuje zawsze. Są sytuacje, gdy to naszym obowiązkiem jest zgłoszenie się do skarbówki i zapłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Nie ma powodów do obaw, gdy zakupy robimy w sklepie, czyli w zarejestrowanej firmie. Wtedy do ceny doliczony jest VAT, który oczywiście płacimy i nie musimy niczym innym się przejmować. Natomiast sytuacja zmienia się, gdy zakupu dokonamy od osoby prywatnej, np. na OLX, Vinted lub Allegro Lokalnie.

Jeśli kwota zakupu od osoby prywatnej przekracza sumę 1000 zł, to wtedy mamy obowiązek zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). To naszym obowiązkiem jest zgłoszenie tego do fiskusa i uregulowanie wszystkich należności.

Jeśli nabyliśmy od prywatnego sprzedawcy rzecz o wartości przekraczającej 1000 zł, to jesteśmy zobowiązani, aby – bez wezwania organu podatkowego – złożyć formularz PCC-3 oraz obliczyć i wpłacić podatek w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, czyli najczęściej od dnia zawarcia umowy sprzedaży. tłumaczy Monika Piątkowska, doradca podatkowy w w e-pity.pl i fillup.pl.