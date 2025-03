Conotoxia uderza w KNF z USA. Zarzuty dotyczą miliardów złotych strat

Fintech

Spółka Conotoxia, Inc., z siedzibą w Chicago, złożyła zawiadomienie do amerykańskich organów ścigania, oskarżając pracowników Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz prokuratur w Poznaniu i Jeleniej Górze, a także Prokuratury Krajowej o nadużycie władzy i działania na szkodę grupy Conotoxia Holding, w tym takich podmiotów jak Cinkciarz.pl sp. z o.o., Conotoxia sp. z o.o., dom maklerski Conotoxia Ltd. oraz samej Conotoxia, Inc. Według dokumentacji przekazanej organom ścigania, straty finansowe wynikające z tych działań sięgają kilku miliardów złotych.