PKO BP robi zmiany. Od czerwca zniknie popularna opcja

BLIK znika z Płacę z iPKO

Oznacza to, że wybierając „Płacę z iPKO”, nie zapłacisz już BLIKIEM . Jeśli chcesz skorzystać z tej popularnej metody, musisz wybrać ikonę BLIKA bezpośrednio na stronie sklepu internetowego, a dotychczasowa współpraca banku z BLIKIEM to już tylko wspomnienie dawnej wygody .

To nie jedyna zmiana, z jaką muszą liczyć się klienci PKO BP w najbliższym czasie. W maju bank wprowadził nowe limity dzienne na przelewy i płatności w serwisie internetowym iPKO. Domyślny limit został ustalony na poziomie 10 000 zł. Jeśli wcześniej miałeś wyższy limit, został on automatycznie obniżony do tej kwoty. Maksymalny dzienny limit, który można samodzielnie ustawić, wynosi teraz 300 000 zł, ale dostęp do niego zależy od rodzaju autoryzacji oraz zastosowanych dodatkowych zabezpieczeń.