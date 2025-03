Warta informuje o wycieku. Twoje dane mogą być zagrożone

Bezpieczeństwo

W ostatnim czasie doszło do incydentu dotyczącego naruszenia ochrony danych osobowych, w wyniku którego nieuprawniona osoba uzyskała dostęp do poufnych informacji dotyczących klientów Warty. Jak wynika z oficjalnego zawiadomienia, naruszenie miało miejsce w bazie danych obsługiwanej przez firmę EOM sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.