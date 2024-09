VeloBank ostrzega: To wielkie oszustwo. Uważaj na takie SMS-y

VeloBank wydał komunikat ostrzegający, który może dotyczyć każdego posiadacza smartfona. Ostrzega przez kolejną falą oszustw związanych z fałszywymi SMS-ami.

SMS z informacją o dopłacie do paczki? A może z informacją o energii elektrycznej lub w celu weryfikacji konta? Wszystkie te SMS-y łączy jedno - zawierają link. I lepiej dla nas, abyśmy w niego nie klikali.

Wiadomości te nie są prawdziwe. Zawierają fałszywe linki, które rzekomo prowadzą do stron takich jak InPost, Poczta Polska. PGE a nawet stron rządowych gov.pl. Kliknięcie w nie spowoduje jednak tylko to, że nasze konto bankowe znajdzie się w niebezpieczeństwo.

Jak wygląda oszustwo?

Wiadomości te różnią się między sobą tematem oraz treścią, ale jedno je łączy - wszystkie zawierają w sobie link i nakłaniają, aby w niego kliknąć.

Twoja paczka została wstrzymana z powodu niedopłaty 4,99 zł. Kliknij tutaj, aby uregulować: [fałszywy link]. Paczka dotarła do magazynu, ale nie może zostać dostarczona ze względu na niekompletne dane adresowe. Proszę potwierdzić swoje dane za pomocą linku: [fałszywy link] PGE: Na dzień 30.09.2024 zaplanowano odłączenie energii elektrycznej. Prosimy o uregulowanie należności: [fałszywy link] Twoje konto musi zostać zweryfikowane, prosimy o zrobienie tego w ciągu 7 dni. W przeciwnym razie zablokujemy Twoje konto GOV.PL: [fałszywy link]

- czytamy w komunikacie na oficjalnej stronie VeloBanku.

Jak się najlepiej chronić przed tego typu oszustwami?

Od otrzymania SMS-a nie możemy się uchronić, ale możemy zachować ostrożność i nie klikać w żadne linki, w nim zawarte. Jeśli mamy wątpliwości, że zaległość nas jednak dotyczy, to skontaktujmy się najpierw bezpośrednio z instytucją za pomocą oficjalnych kanałów. Pilnuj, aby w bankowości elektronicznej mieć ustawione limity przelewów oraz kart płatniczych. Lepiej ustaw je na niższe, a przy jednorazowych większych transakcjach zmieniaj stosownie do przelewanej sumy. Monitoruj swoje konto i zerkaj co jakiś czas na historię transakcji.

Podejrzany SMS możesz przesłać do CERT w niezmienionej formie tekstowej, na numer 8080. Nie dodawaj komentarzy, ani numeru nadawcy.

Źródło zdjęć: tete_escape / Shutterstock.com

Źródło tekstu: velobank.pl