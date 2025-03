Seria ataków na klientów Santandera, PKO BP i Millenium. Ten sam motyw

To tylko przykładowe wiadomości, które w ostatnim czasie dostali klienci banków: Santander, PKO BP oraz Millenium. Wszystkie wiadomości przychodzą ze zwykłych numerów telefonów. Są one zarejestrowane w polskiej strefie numeracyjnej (+48).

Osoba dostająca SMS-a jest w kolejnych krokach przekierowywana na stronę, która stanowi wierną kopię witryny banku. Zazwyczaj działają one na urządzeniach mobilnych, gdzie po chwili znika pasek z adresem. Ale nie jest to regułą. Niektóre z tego typu stron uruchamiają się w takiej samej formie również na komputerach, gdzie adres widać cały czas. Nie miejmy złudzeń - nie dotrzemy w ten sposób do aplikacji naszego banku. To tylko oszustwo.