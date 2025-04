PKO BP zmienia zasady. Zapisz datę 6 maja

Cyberoszuści będą mieli pod górkę

Zmiany mają jeden główny cel - mają chronić obywateli jeszcze skuteczniej przed cyberoszustami. Ale jak to bywa z większością zmian, wiążą się one z pewnymi ograniczeniami. Na sam początek, bank zamierza wprowadzić nowe limity dzienne na przelewy realizowane w iPKO .

6 maja 2025 roku zostanie wprowadzony dzienny limit domyślny oraz maksymalny na przelewy w serwisie iPKO. Ale bez obaw, nie ma powodów do zmartwienia. W razie niezadowolenia, użytkownik banku będzie mógł samodzielnie zmienić go sobie w serwisie internetowym iPKO. Będzie mógł go obniżyć lub podwyższyć do maksymalnego.

Nowe limity dzienne na przelewy

PKO BP wyjaśnia, że limit dzienny od 6 maja będzie wynosił 10 tysięcy złotych. W przypadku, kiedy klient do tej pory miał ustawiony wyższy limit, to bank automatycznie dostosuje go do tej kwoty. Ale w razie potrzeby, każdy klient będzie go mógł sobie podnieść do wysokości maksymalnego limitu dziennego, który może wynieść nawet 300 tysięcy złotych. Wysokość największego limitu będzie zależała od indywidualnych potrzeb oraz ustaleń z bankiem.