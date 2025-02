Tylko odebrał telefon. Po chwili jego konto było już puste

Wspomniany mieszkaniec Chrzanowa, w tym momencie, z pewnością żałuje najbardziej na świecie tego, że odebrał telefon i uwierzył, że dzwoni do niego pracownik banku. Mężczyzna przelał swoje oszczędności na tzw. bezpieczne konto , po to, aby ustrzec się przed złodziejami.

Oszustwo na pracownika banku

Bardzo niefortunnie zaczął się tydzień dla 56-letniego mieszkańca Chrzanowa, który zgłosił do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji zawiadomienie o "oszustwie na pracownika banku". A wszystko zaczęło się od jednego telefonu. Do mężczyzny zadzwonił nieznajomy, który przedstawił się jako pracownik banku i oświadczył, że dzień wcześniej ktoś na jego dane osobowe złożył wniosek o pożyczkę. Mieszkaniec Chrzanowa bardzo się zdziwił, ale też i zaniepokoił. Sprawa wydała mu się dziwna, szczególnie ze względu na fakt, że nie posiadał nawet rachunku we wspomnianym przez rozmówcę banku. Na wieść o tym, dzwoniący stwierdził, że sprawa faktycznie wygląda na podejrzaną i natychmiast należy powiadomić policję, bo w tej sprawie należy wszcząć śledztwo. Bank również takie działania podejmie.