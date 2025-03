Mieszkaniec Kołobrzegu oszukany na BLIK-a. Wpadł prosto w sidła

Niestety, w dalszym ciągu odnoszą na tym polu sukcesy. Dwa dni temu, mieszkaniec powiatu kołobrzeskiego padł ofiarą oszustów, którzy pozbawili go 100 tysięcy złotych. Wszystko zaczęło się dość schematycznie - zadzwonił do niego telefon od osoby, która podała się za pracownika banku. Pracownik dzwonił w sprawie zweryfikowania wniosku o pożyczkę, który został złożony w imieniu mężczyzny. Oczywiście, poszkodowany wcale nie składał takiego wniosku, zatem padło podejrzenie o wykradzenie danych mężczyzny. I niezależnie od rodzaju zasianych wątpliwości, celem dzwoniącego było rzecz jasna, namówienie poszkodowanego do zalogowania się do aplikacji bankowej i wykonania transakcji metodą BLIK. Wszystko to pod pretekstem zabezpieczenia środków finansowych mężczyzny.