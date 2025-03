Ekspert radzi na wypadek wojny. Lepiej zacznij już teraz

Sytuacja geopolityczna na świecie jest napięta. Tuż obok nas, w Ukrainie, trwa wojna. Wiele mówi się o potencjalnej inwazji Chin na Tajwan. Do tego dochodzi sytuacja w USA, gdzie też można mówić o ciszy przed burzą.

Chociaż dzisiaj ryzyko konfliktu zbrojnego na terenie Polski jest niewielka, to nie można jej całkowicie wykluczyć. Dlatego też Marcin Wuć, ekspert ds. finansów, na swoim blogu radzi, jak już teraz możemy się do tego przygotować. Jednym z kluczowych elementów jest tzw. fundusz ewakuacyjny.

Fundusz ewakuacyjny

Fundusz ewakuacyjny to nic innego, jak gotówka, którą mamy na wypadek nagłego zdarzenia. Może to być wojna, ale może być też klęska żywiołowa, katastrofa budowlana czy pożar. Nie chodzi o to, aby panikować, bo na razie nie ma ku temu podstaw. Jednak w myśl zasady "przezorny zawsze ubezpieczony" lepiej być na pewne ewentualności gotowym.