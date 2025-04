Chciał pomóc, a sam stracił. Taka prośba to nadal gigantyczny problem

Oszustwa na BLIK-a to jeden z najczęstszych problemów, z którym od jakiegoś czasu borykają się Polacy, korzystający z tego narzędzia. Wraz z rosnącą liczbą płatności tą metodą, rośnie niestety liczba oszustw, które chcą wyczyścić nasze konto do zera. A trudno nie korzystać z BLIK-a. Ze względu na swoją prostotę i szybkość, Polacy dokonują milionów transakcji miesięcznie. I choć system uchodzi za bezpieczny, to jednak oszuści tak manipulują ofiarami, że dochodzi do nadużyć.