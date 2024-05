Zakazane słowa w rozmowie telefonicznej. Gdy usłyszysz, rzuć słuchawką

Biuro Informacji Kredytowej ostrzega o próbach oszustwa. Jeśli dostaniesz taki telefon, to natychmiast się rozłącz.

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, ostrzega przed nową metodą oszustów. O sprawie jako pierwszy poinformował serwis Niebezpiecznik, który specjalizuje się w tematyce cyberbezpieczeństwa. Jeśli dostaniesz taki telefon, to najlepiej jak najszybciej się rozłączyć.

Oszustwo na Straż Graniczną

Jak w tym przypadku oszuści próbują nas oszukać? Przede wszystkim podszywają się pod Straż Graniczną. Dzwonią do potencjalnych ofiar i informują o przesyłce z nielegalną zawartością, zaadresowaną na nasze nazwisko. Jednak nie ma powodów do obaw. To zwykłe oszustwo, w którym naciągacze próbują wyłudzić od nas pieniądze.

Jeśli otrzymasz taki telefon, to w pierwszej kolejności usłyszysz komunikat w języku angielskim, który poinformuje o nielegalnej przesyłce. Następnie, po wciśnięciu "1" zostaniesz przekierowany do rzekomego funkcjonariusza, który prowadzi sprawę. Ten będzie dążył do wyłudzenia pieniędzy, np. prosząc o podanie numeru karty płatniczej do opłacenia grzywny.

Oszuści wykorzystują do działania różne numery telefonu, co utrudnia zablokowanie wszystkich. Jednak najważniejsze, aby nie działać pod wpływem emocji i nie podawać przez telefon swoich danych, w tym numerów karty płatniczej.

