Xiaomi Redmi Buds 3 Pro – szybki test słuchawek z ANC

Xiaomi Redmi Buds 3 Pro to niedrogie słuchawki TWS z funkcją aktywnej redukcji szumów (ANC). Jak wypadają na tle innych urządzeń z tego tłocznego ostatnio segmentu?

Podsumowanie | Ocena końcowa: 9/10

Mimo olbrzymiej konkurencji na rynku słuchawek TWS, Xiaomi Redmi Buds 3 Pro od pierwszych chwil dają się poznać jako jedna z najlepszych propozycji do 300 zł. Na ich korzyść przemawia zarówno wyjątkowo wysoki komfort noszenia, jak i bardzo dobre w tej cenie brzmienie. Słuchawki docenią przede wszystkim fani klasycznego rocka, jednak generalnie to bardzo uniwersalna propozycja, która dobrze sprawdzi się w praktycznie każdym gatunku.

Obsługa słuchawek nie budzi żadnych zastrzeżeń, a i funkcja ANC jest i działa. Do pełni szczęścia brakuje co prawda dedykowanej aplikacji, jednak jak za te pieniądze naprawdę trudno się tutaj doszukać jakichkolwiek poważnych wad, w związku z czym Xiaomi Redmi Buds 3 Pro dostają ode mnie pełną rekomendację.

Wady

Brak dedykowanej aplikacji

"Tanie" plastiki

Mikrofon może sobie nie radzić w hałaśliwym otoczeniu

Zalety

Świetna jakość dźwięku

Bardzo wygodne

Funkcja aktywnej redukcji szumów (ANC)

Atrakcyjna stylistyka

Rozsądna cena

Xiaomi Redmi Buds 3 Pro – ambitne słuchawki w rozsądnej cenie

Xiaomi to marka, która wypracowała sobie silną pozycję na rynku mobilnego audio. Pojawienie się w jej portfolio produktu pokroju Redmi Buds 3 Pro nie powinno więc być dla nikogo zaskoczeniem. To nowy przedstawiciel popularnej ostatnio kategorii słuchawek TWS. Na tle poprzedników – i większości rywali – wyróżniają się jednak kilkoma cechami, w tym rozsądną ceną (299 zł) i funkcją aktywnej redukcji szumów (ANC).

W pudełku ze słuchawkami znajdziemy wyłącznie najbardziej podstawowe akcesoria – zestaw tipsów w trzech rozmiarach oraz krótki przewód USB-C.

Minimalizm w cenie

Xiaomi Redmi Buds 3 Pro to słuchawki dokanałowe zamknięte w obłą, cylindryczną obudowę. Ma ona lekko eliptyczny kształt – nie jest idealnie okrągła, ale także nie doszukamy się tu spopularyzowanych przez AirPodsy wypustek.



W stylistyce słuchawek dominuje minimalizm. Nie ma tu krzykliwych ozdobników, a jedynym akcentem stylistycznym wyróżniającym się pośród czarnej matowej obudowy jest perłowe wykończenie wierzchniej warstwy kopułek. Wygląda to całkiem gustownie i prywatnie bardzo przypadło mi do gustu. Na pewno trzeba producenta pochwalić, ponieważ Redmi Buds 3 Pro pozostają uniwersalne, jednocześnie nie popadając w nadmierną wtórność.

Słuchawki wykonano w całości z plastiku. Samo tworzywo jest niezbyt przyjemne w dotyku i nie sprawia wrażenia solidnego, jednak trudno mieć to za złe modelowi bądź co bądź budżetowemu. Świetnie wypada natomiast spasowanie elementów, w związku z czym jakość wykonania nadal oceniam bardzo pozytywnie.

Etui w porównaniu z samymi słuchawkami wydaje się dość duże, jednak ono także wywarło na mnie dobre wrażenie. Obły, pozbawiony krawędzi kształt „łaskawie” obchodzi się z kieszeniami spodni, a wykonanie akcesorium jest jak na tę cenę wręcz wzorowe. Nie ma tu żadnych luzów, a cała konstrukcja sprawia wrażenie solidnej.

Pasują jak ulał

Wygoda to bez wątpienia jeden z mocniejszych atutów Xiaomi Redmi Buds 3 Pro. Słuchawki bardzo dobrze dopasowują się do kształtu uszu, siedzą w nich stabilnie i nie uwierają nawet w przypadku dłuższych sesji. Są też stosunkowo lekkie.

Izolacja pasywna jest na przyzwoitym poziomie, a złapanie seala nigdy nie stanowiło problemu. W połączeniu z ANC pozwala to skutecznie odizolować się od dźwięków otoczenia. Warto jednak mieć na uwadze, że funkcja redukcji szumów, choć działa, to jednak ustępuje rozwiązaniom znanym z produktów premium.

Obsługa słuchawek odbywa się z wykorzystaniem gestów dotykowych. Jest ich niedużo i w większości wymagają podwójnego kliknięcia lub przytrzymania jednej z kopułek. Dzięki temu udało się połączyć niezłą responsywność z praktycznie zerowym ryzykiem przypadkowych kliknięć, co oceniam jako zaletę.

Warto także wspomnieć, że Xiaomi Redmi Buds 3 Pro wyposażono w praktyczną funkcję znaną z modeli znacznie droższych – wstrzymywanie muzyki po wyjęciu słuchawki z ucha. Działa ona bardzo sprawnie i jest szalenie wygodna, szczególnie kiedy korzystamy ze słuchawek w terenie.

Co ciekawe producent nie przewidział dedykowanej aplikacji do obsługi Xiaomi Redmi Buds 3 Pro (w każdym razie na rynku europejskim). Nie jest to duża strata, choć nie da się ukryć, że taki dodatek byłby mile widziany.

Miód dla uszu

Mocne strony Xiaomi Redmi Buds 3 Pro nie kończą się jednak wyłącznie na wygodzie. Jakość dźwięku dobiegającego z tych niewielkich słuchawek również nie daje powodów do narzekania. Wręcz przeciwnie – to jeden z lepiej grających modeli w swojej kategorii.



Słuchawki charakteryzują się uniwersalnym, rozrywkowym graniem na planie lekkiego V. Nacisk położono tutaj na midbas, który jest nieco wyeksponowany. Dociąża to przekaz i nadaje mu ciepła, jednocześnie nie odbierając naturalności.

Naturalność jest zresztą mocną stroną tutejszego brzmienia. Lekko ocieplony przekaz w połączeniu z wyjątkowo szczegółową średnicą świetnie sprawdzają się zarówno w wokalach, jak i przy „żywych” instrumentach. To świetne słuchawki chociażby do klasycznego rocka, ale nie tylko – przyjemnie słucha się w nich większości popularnych gatunków.

Wbudowany mikrofon wypada przyzwoicie. Dźwięk pozbawiony jest zniekształceń, a głos rejestrowany jest wyraźnie. Do ideału jednak trochę zabrakło. Przede wszystkim przydałaby się nieco lepsza ekspozycja wyższej średnicy, gdyż aktualnie nasze słowa mogą się zlewać z tłem, jeśli planujemy prowadzić rozmowę w głośnym otoczeniu.

Bateria – w normie

Według deklaracji producenta Xiaomi Redmi Buds 3 Pro wytrzymują jednorazowo do 6 godzin słuchania muzyki, natomiast z etui czas ten wydłuża się do 28 godzin. Z obserwacji w toku testów wynika, że wartości te są z grubsza zgodne z rzeczywistością. Żywotność baterii jest więc całkiem przyzwoita, nawet jeśli nie rekordowa.



Generalnie jednak Xiaomi Redmi Buds 3 Pro to kawał naprawdę udanych słuchawek. Jeżeli zależy Wam na TWS-ach w cenie do 300 zł, naprawdę będziecie mieli problem, by znaleźć w tym momencie cokolwiek lepszego.

