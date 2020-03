Sleepon Go2Sleep – drobiazg, który naprawdę pomoże ci lepiej spać

Budzisz się po całej nocy i dalej jesteś zmęczony? Chcesz wiedzieć dlaczego? Go2Sleep ma w tym pomóc. To malutkie urządzenie monitoruje tętno, natlenienie krwi i ruchy w nocy. Głównym celem jest wykrywanie bezdechu sennego, ale przy okazji Go2Sleep zapobiega chrapaniu i jest bardzo przyjemnym budzikiem.

Go2Sleep to urządzenie podobne do opasek sportowych, ale są dwie zasadnicze różnice. Po pierwsze, urządzenie ma postać pierścionka, który należy założyć monitorem do wnętrza dłoni. Po drugie, jego oprogramowanie jest dostosowane do wykrywania zaburzeń snu, a w szczególności bezdechu sennego.

Urządzenie trzeba założyć na palec przed spaniem, sensorem do wnętrza dłoni. Go2Sleep w czasie rzeczywistym sprawdza stan twojego organizmu i może wybudzić cię, jeśli wykryje bezdech senny – będzie wibrować, jeśli poziom natlenienia krwi spadnie poniżej wskazanej wcześniej wartości. To działa. W testach pomagała mi osoba chora na astmę. Noce z Go2Sleep przyniosły jej więcej odpoczynku. Ponadto u wszystkich testujących Go2Sleep zredukował chrapanie.

Dane zebrane przez całą noc zostaną wysłane do aplikacji na smartfonie przez Bluetooth. Wskazania są analizowane przez sztuczną inteligencję w chmurze, a wyniki możesz zobaczyć w aplikacji mobilnej. Na podstawie tych informacji dowiesz się, czy masz jakieś problemy ze spaniem – czy twoje tętno jest w normie, czy dostatecznie się „wiercisz” i czy masz odpowiednio wysoki poziom tlenu we krwi. Podane zostaną też podstawowe statystyki, czyli długość snu i czas trwania poszczególnych faz.

Jeśli masz problemy ze spaniem, te dane mogą pomóc je zdiagnozować. Lekarze coraz chętniej zaglądają do danych z elektroniki ubieralnej, a Go2Sleep powstał specjalnie dla osób, które mają problemy z bezdechem sennym.