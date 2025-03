Test NEXTBASE Piqo 2K. Kamerka do auta bez ekranu ma sens?

Takie pytanie stawiałem sobie przy okazji Nextbase Piqo 2K. Z jednej strony jedna rzecz od razu zdradza nam, że nie jest to sprzęt z najwyższej półki – brak wyświetlacza, co przynajmniej na początku może wzbudzić w Was dyskomfort. Z drugiej jednak strony jeśli dacie szansce Piqo 2K, to dość szybko przekonacie się, że ten ekran wcale nie jest taki niezbędny. Czy to jednak wystarczy, by zainteresować się tą kamerką do auta?

Przyzwoicie, choć nie idealnie

W momencie, gdy przygotowuje ten materiał, Piqo jest dostępne za prawie 550 złotych. Można się więc spodziewać, że produkt jest na granicy półki budżetowej i średniej. I nie sposób odmówić mu swego rodzaju aspiracji właśnie do tego wyższego pułapu. Choć wyświetlacza brakuje, to cała reszta wykonania prezentuje się naprawdę elegancko. Pod tym kątem i w tej cenie naprawdę ciężko się do czegoś przyczepić. A co może Wam przeszkadzać? Dowiecie się z poniższego materiału wideo.