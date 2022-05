Test HP Reverb G2 – czy VR to coś więcej, niż tylko ciekawostka?

Gogle VR, chociaż cały czas zyskują na popularności, wciąż traktuję jako nic więcej, niż tylko ciekawostkę, a przynajmniej pod kątem gier. Z nieskrywaną ciekawością podszedłem do testów HP Reverb G2, mając nadzieję, że te zmienią moje podejście. Co z tego wyszło?

Jednym z najgorętszych tematów w świecie technologii jest ostatnio tzw. metaverse. W uproszczeniu to po prostu wirtualny świat, w którym mamy się spotykać ze znajomymi, grać, pracować, a nawet kupować nieruchomości i je urządzać. Zwolennicy przekonują, że w przyszłości dużą część naszego życia będziemy spędzać w cyfrowym uniwersum, z goglami wirtualnej rzeczywistości na głowach. Nie każdemu musi się to podobać, ale takie malują się przed nami perspektywy, przynajmniej według niektórych.

Chociaż do metaverse można wejść już dzisiaj, to zanim wizje przyszłości rodem z książki Player One Ernesta Cline’a lub filmu Wall-E się ziszczą, minie jeszcze wiele lat. Dzisiaj gogle wirtualnej rzeczywistości jeszcze nie są postrzegane na równi z komputerem lub telewizorem, które znajdują się niemal w każdym domostwie. To wciąż sprzęt gamingowy i to dla najbardziej zapalonych graczy. Nawet jeśli niektórzy twierdzą, że to właśnie z goglami na oczach, a nie z padem lub myszką w ręku będziemy w przyszłości grać, to aktualnie wciąż ten moment jest bardzo odległy. Dlatego jako gracz VR postrzegam jako nic więcej, niż zwykłą ciekawostkę.

Pomimo tego z dużym entuzjazmem podszedłem do testów gogli HP Reverb G2. Przez wielu są one uważane jeśli nie najlepsze, to przynajmniej jedne z lepszych na rynku. Do użytkowania ich podszedłem z otwartą głową i nadzieją, że wirtualna rzeczywistość ma do zaoferowania więcej, niż myślałem. Co z tego wyszło? Dowiecie się z testu tych gogli.

HP Reverb G2 – specyfikacja gogli VR

Gogle HP Reverb G2 wyposażone są w dwa wyświetlacze o przekątnej 2,89 cala i rozdzielczości 2160 × 2160 pikseli każdy (w sumie 4320 × 2160 px). Oferują one odświeżanie na poziomie 90 Hz oraz kąt widzenia równy 114 stopni. Umieszczone w środku soczewki pozwalają na regulację rozstawu w zakresie od 60 do 68 mm. Poza tym urządzenie ma 2 przednie i 2 boczne kamery do śledzenia pozycji dołączonych do zestawu kontrolerów. Nie brakuje też najważniejszych czujników, w tym: żyroskopu, akcelerometru oraz magnetometru. Gogle mają wymiary 75 × 186 × 84 mm i masę 550 gramów.

Oprócz gogli w zestawie otrzymujemy też dwa kontrolery. Te z komputerem łączą się za pomocą Bluetooth, a okulary śledzą je za pomocą wspomnianych wcześniej kamer. Każdy z nich zasilany jest przez dwie baterie AA. Mają w sumie po 6 przycisków oraz gałkę analogową, którą również można wciskać. Ich wymiary to 66 × 129 × 119 mm. Masa każdego kontrolera zamyka się w wartości 167 gramów.



Gogle HP Reverb G2 współpracują z systemem Windows 10 (konieczna jest przynajmniej wersja z majową aktualizacją 2019) jako platforma Windows Mixed Reality, a także ze SteamVR. Do komputera podłączane są za pomocą złącza USB-C 3.0 oraz portu mini DisplayPort 1.3, ale w zestawie są przejściówki na zwykłe USB 3.0 oraz pełnowymiarowe DisplayPort 1.3.

W tym przypadku ważne są też minimalne wymagania względem komputera, do którego HP Reverb G2 zamierzacie podłączyć. Według producenta musi on mieć co najmniej procesor Intel Core i5 lub AMD Ryzen 5, 8 GB pamięci RAM, wspomniane wyżej porty, a także kartę graficzną GeForce GTX 1060, aby uruchamiać gry w połowie dostępnej rozdzielczości lub GeForce RTX 2060, aby skorzystać z pełnej rozdzielczości.

Jeśli chodzi o cenę, to nie obejdzie się bez kwoty około 2500 zł, chociaż w większości sklepów bliżej jej nawet 3000 zł.

