AOC: Graj jak król, nawet gdy w portfelu ból (test)

Gry oferują coraz więcej, szczególnie jeżeli mówimy o oprawie graficznej. Dobrze byłoby zatem zaopatrzyć się w monitor, który nadąża za rozwojem branży gamingowej. Czy właśnie takim urządzeniem jest AOC 25G3ZM/BK?

Doskonale znane jest wszystkim przysłowie „złej baletnicy przeszkadza rąbek u spódnicy”, jednak uważam, że w przypadku gier wideo nie znajduje ono odzwierciedlenia w rzeczywistości. Oczywiście, umiejętności są bardzo ważne, lecz dobry sprzęt potrafi znacząco ułatwić zadanie.

Właśnie dlatego gracze szukają szybkich i dokładnych myszek, niezawodnych klawiatur i słuchawek, które pomogą usłyszeć nawet najmniejszy szelest w grze. Jednak wysokiej jakości należy przede wszystkim oczekiwać od monitora, bo to właśnie na obrazie bazuje lwia część gier.

Tym razem na moje biurko trafił monitor AOC 25G3ZM/BK i sprawdzę, co tak naprawdę może zaoferować użytkownikom.

Specyfikacja:

Model: 25G3ZM/BK

Cena: 1109 złotych

Typ matrycy: Fast VA

Przekątna matrycy: 24,5” (62,2 cm)

Zakrzywienie matrycy: Brak

Format ekranu: 16:9

Podświetlenie panelu: WLED

Rozdzielczość: 1920 x 1080 px

Zagęszczenie pikseli: 90 PPI

Odświeżanie obrazu: 240 Hz

Czas reakcji panelu: 1 ms GtG 0,5 ms MPRT

Kontrast statyczny: 3000:1

Typowa jasność: 300 cd/m²

Ilość wyświetlanych kolorów: 16,7 mln

Technologia synchronizacji obrazu: Adaptive-Sync

Zakres działania technologii synchronizacji: 48 – 240 Hz

Kąty widzenia: 178° w poziomie i w pionie

Pokrycie palety sRGB: 100%

Złącza wideo: 1x DisplayPort 1.2 2x HDMI 2.0

Dodatkowe funkcje: - Montaż VESA 100 x 100 - Tryb portretowy (pivot) - Beznarzędziowy montaż - FlickerFree - LowBlueLight - Podświetlenie stroboskopowe (MBR) - AOC Game Color - AOC Dial Point - AOC Shadow Control - AOC G-Menu - AOC Frame Counter - Low Input Lag - Zabezpieczenie Kensington

Typowy pobór energii elektrycznej: 25 W

Regulacja wysokości: 130 mm

Pochylenie panelu: Od -50 do 230

Obrót panelu: Od -300 do 300

Co w zestawie?

W przypadku monitorów w pudełku rzadko znajdujemy coś ponad to, co jest potrzebne do poprawnego uruchomienia urządzenia. Tak jest i tym razem. Dlatego też w zestawie możemy znaleźć monitor w postaci trójczęściowej konstrukcji (ekran, ramię, podstawka), kabel zasilania i kable HDMI 2.0 i DisplayPort 1.2. Pudełko zawiera również książeczkę gwarancji i krótką instrukcję obsługi monitora.

Źródło zdjęć: Własne