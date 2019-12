Ładowarka samochodowa Adata CV0525 - pięć portów USB na rodzinne wyjazdy

Ładowarki samochodowe na ogół mają ograniczenia w liczbie urządzeń, które mogą jednocześnie zasilać, do jednego, dwóch lub – rzadziej – trzech. Gdy chcemy podłączyć więcej sprzętów do ładowania, w tym także wygodnie tego dokonać z tylnych siedzeń, powinno nas zainteresować urządzenie, które trafiło do moich testów. To ładowarka Adata CV0525, która ma aż 5 portów USB-A, w tym trzy umieszczone na końcu całkiem długiego przewodu (około 150 cm). Zapraszam do zapoznania się z poniższą recenzją oraz do jej komentowania.

Wygląd i specyfikacja

Główna część ładowarki Adata CV0525, podłączana do gniazda zapalniczki w samochodzie, ma obudowę wykonaną z czarnego, błyszczącego tworzywa sztucznego. Jej wymiary to 76 x 45 x 25 mm. Przyłączony do niej na stałe jest przewód o długości około 150 cm, na którego końcu znajduje się rozszerzenie o wymiarach 85 x 58 x 16 mm. Całość waży 145 g. W zestawie znajduje się też plastikowy uchwyt do zaczepiania ładowarki na przykład do kieszeni w oparciu foteli, jeśli w takie nasz samochód jest wyposażony.

Testowana ładowarka ma 5 portów USB-A, dzięki czemu przy jej pomocy można jednocześnie ładować do 5 urządzeń. W części głównej znajdują się dwa porty, każdy na wyjściu daje prąd o natężeniu 2,4 A przy napięciu 5 V. Łącznie z obu portów możemy uzyskać moc 17 W. Identyczne dwa gniazda znajdują się w drugiej części ładowarki, a towarzyszy im port USB-A Quick Charge 3.0, dający na wyjściu prąd o parametrach: 3,6-6,5 V / 3 A, 6,5-9 V / 2 A i 12 V / 1,5 A. Z tej części ładowarki możemy uzyskać maksymalną moc 35 W, a z całego urządzenia – 52 W. Nad doborem właściwych parametrów prądu ładującego czuwa tu układ Smart IC. Ładowarka Adata CV0525 jest zasilana z gniazda zapalniczki prądem o napięciu 12-24 V.

Ładowarka samochodowa firmy Adata dba też o bezpieczeństwo naszego sprzętu. Wbudowane w nią zabezpieczenia chronią przed zwarciem, przegrzaniem, przepięciem i przeładowaniem.

Obecność aż 5 portów do zasilania urządzeń to jedna z głównych zalet tej ładowarki. Staje się ona jeszcze bardziej znacząca z powodu dwuczęściowej konstrukcji urządzenia, dzięki czemu można lepiej rozdysponować gniazdka z prądem po samochodzie. Takie rozwiązanie jest idealne, gdy wybieramy się w podróż z całą rodziną i chcemy naszym pociechom siedzącym z tyłu zapewnić energię do ich smartfonów. Trzeba tylko odpowiednio poprowadzić przewód, aby nam nie przeszkadzał w czasie jazdy.