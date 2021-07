Acer Predator XB323U – perfekcyjny monitor do grania w 170 Hz

Acer Predator XB323U to wysokiej klasy laptop gamingowy. Ma matrycę IPS, przekątną 32 cale i odświeżanie rzędu 170 Hz, a to tylko kilka z jego zalet. Sprawdzamy, jak spisuje się w akcji!

Nie od dziś wiadomo, że porządny monitor to podstawa każdego gamingowego setupu. Szybki czas reakcji i wysokie odświeżanie to dziś standard. Nie tylko dają przewagę podczas rozgrywek online, ale przede wszystkim podnoszą komfort grania – tak po prostu. Do tego super, kiedy taki monitor gamingowy ma wysoką rozdzielczość. Problem w tym, że bardzo często cechy ważne dla graczy są osiągane kompromisami w innych obszarach, np. jakości wyświetlanych kolorów czy ergonomii.

A co by było, gdybym Wam powiedział, że tych kompromisów można uniknąć? Bo podobno można i nawet otrzymaliśmy na testy monitor, który ma tego dowieść. Acer Predator XB323U wyposażony został w panel IPS o przekątnej 32”, rozdzielczości 2560x1440 oraz odświeżaniu rzędu 170 Hz. Do tego ekran obsługuje standard DisplayHDR 600, posiada wbudowane głośniki i hub USB i, według deklaracji producenta, może się pochwalić pokryciem palety Adobe RGB na poziomie 99 procent.

Zbyt piękne, żeby było prawdziwe? To właśnie postanowiliśmy ustalić. Biorąc jednak pod uwagę, że mówimy o urządzeniu z segmentu premium, wycenionym na 3699 zł, nasze oczekiwania były wysokie.

Co w zestawie?

Acer Predator XB323U pakowany jest do gigantycznego pudła, które zagraci nam pół pokoju, ale przynajmniej gwarantuje bezpieczeństwo panelu w transporcie. A co znajdziemy w środku poza samym monitorem? Dość typowy zestaw, składający się z dokumentacji, czterech przewodów (zasilania, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 i USB 3.1) oraz opcjonalnego uchwytu na słuchawki.

