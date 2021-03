Oclean X Pro Elite | Szybki test szczoteczki sonicznej bez przepłacania

Szczoteczka soniczna wnosi mycie zębów na nowy poziom, ale jak wiele współczesnych gadżetów, popełniają ciężki grzech – są skomplikowane. Ja w łazience szukam minimalizmu, a szczoteczka Oclean X Pro Elite wpisuje się w tę filozofię.

Podsumowanie | Ocena końcowa

Oclean X Pro Elite to najnowszy model w serii. Szczoteczka wygląda podobnie do Oclean X Pro – jest równie elegancka, a na obudowie znajduje się kolorowy ekran dotykowy i mały przycisk, odpowiadający za sterowanie, bardzo podobny do tego, jaki znajdziemy na opaskach sportowych Xiaomi.

Nowa szczoteczka wprowadza pewną nowość, która bardzo przypadła mi do gustu – ładowanie bezprzewodowe Qi. Oznacza to, że można ją naładować dowolną ładowarką indukcyjną, obsługującą ten standard. Z kolei ładowarką do szczoteczki mogę naładować także telefon.

Oclean X Pro Elite korzysta z tych samych końcówek, co inne szczoteczki Oclean i Xiaomi, więc nie ma problemu z dostępem do nich. W zestawie, poza ładowarką, dostałam magnetyczny uchwyt – wystarczy przykleić go w łazience na boku szafki czy na ścianie. To oszczędza miejsce i pozwala szczoteczce wyschnąć. Rączka jest oczywiście wodoodporna, spełnia wymagania normy IPX7 i jest objęta 2-letnią gwarancją.

Oclean X Pro Elite ma oczywiście aplikację towarzyszącą, ale relacja szczoteczki z telefonem została zachowana na zdrowym poziomie. Mam na myśli, że do obsługi Oclean X Pro Elite telefon nie jest niezbędny. Aplikację warto zainstalować po rozpakowaniu szczoteczki, by wypełnić ankietę dotyczącą stanu zębów, zwyczajów i ewentualnie aparatu. Po tym w ogóle nie trzeba nosić telefonu do łazienki, a szczoteczka będzie sama zbierać dane o myciu. Dane można zsynchronizować w razie potrzeby, na przykład przed wizytą u dentysty.

Zmiana trybu czyszczenia czy ustawień szczoteczki jest możliwa zarówno z aplikacji, jak i z ekranu dotykowego, co uważam za sporą zaletę. Lubię mieć wybór i nie lubię marnować czasu, a mycie zębów Oclean X Pro Elite dobrze się w to wpasowuje.

Zalety:

Estetyczna konstrukcja, przyjemne materiały

Możliwość ładowania dowolną ładowarką zgodną z Qi

Długi czas pracy na akumulatorze

Cicha praca (poniżej 45 dB dzięki WhisperClean 2.0)

Aplikacja nie jest niezbędna do mycia zębów

Dostępne dodatkowe akcesoria (futerał itp.)

Dobra cena

Wady:

Brak dokładnych informacji o jakości mycia zębów w aplikacji

Produkt raczej jednoosobowy

Kup Oclean X Pro Elite w oficjalnym sklepie marki na AliExpress



Konstrukcja i obsługa (bez aplikacji)

Konstrukcja Oclean X Pro Elite jest prosta i szalenie estetyczna. Co ciekawe, nie ma tu żadnej gumy ani wypustek, rzekomo ułatwiających trzymanie. Obudowa jest jednak wykonana z takiego tworzywa, które ani trochę nie ślizga się w dłoni, nawet jeśli jest mokre. Nie ma też zbędnych światełek i pracuje relatywnie cicho (poniżej 45 dB, ale oczywiście „od środka” słychać ją znacznie głośniej). Napęd stosuje szczotki lewitujące w polu magnetycznym (mag-lev), wykonujące 42 tysiące obrotów na minutę. Końcówka to miękka, bardzo gęsta szczoteczka z włosiem wyprodukowanym przez koncern chemiczny DuPont.

Oclean X Pro Elite reaguje na ruch – wystarczy ją wziąć do ręki, by się wybudziła i „przywitała”. Ustawiony w aplikacji program mycia zostanie uruchomiony domyślnie, jeśli w tym momencie nacisnę przycisk. Mogę więc od razu sięgnąć po pastę i przystąpić do mycia. Szczoteczka przejdzie przez ostatnio używany program mycia zębów. Programy można zmieniać w aplikacji mobilnej.

Jeśli jednak uznam, że mam ochotę myć zęby dłużej albo intensywniej, nie muszę biec po telefon. Dotykowy ekran pozwala wprowadzić proste zmiany tego typu. Po programie mycia mogę włączyć szczoteczkę na dłużej z wybraną mocą i w jednym z czterech trybów: czyszczenie, wybielanie, delikatne i masaż, oraz 32 poziomy intensywności. Mogę też ustawić czas mycia i dokończyć robotę. Nie miałam żadnych problemów z obsługą ekranu dotykowego mokrymi palcami.



Szczoteczka ma oczywiście czujnik nacisku i automatycznie redukuje zakres wibracji, gdy wykryje zbyt mocny nacisk. Znajduje się w niej także 6-osiowy żyroskop i jest w stanie monitorować, które części uzębienia zostały umyte dobrze, a które „po łebkach”. Podsumowanie zostanie wyświetlone po myciu na ekranie szczoteczki. To ciekawa odmiana, bo zwykle takie informacje znajdują się wyłącznie w aplikacji. Ma to tę zaletę, że nie trzeba myć zębów z telefonem (i można od razu poprawić błąd, wracając na 30 sekund do pominiętego fragmentu) i tę wadę, że nie ma jak przejrzeć postępów na spokojnie w aplikacji. Apka dostaje tylko ocenę punktową w skali od 0 do 100.

Aplikacja to niezbędne minimum

Nie oczekuj, że aplikacja do szczoteczki Oclean X Pro Elite nauczy Cię prawidłowo myć zęby. Ta szczoteczka to narzędzie „dla zaawansowanych”, którzy co nieco już umieją :-). Ma to swoje plusy – nie ma potrzeby, by myć zęby z telefonem i obserwować ekran. Są też minusy. Dla mnie to dość lakoniczne informacje o skuteczności mycia, o których pisałam wyżej. Jeśli akurat nie chcę zmienić domyślnego programu lub ustawień szczoteczki, aplikacja sprowadza się do kalendarza ze statystykami.



Klasycznie, przy pierwszym uruchomieniu można uzupełnić ankietę, która pozwoli dobrać program mycia do potrzeb i zwyczajów (aparat, proteza, picie kawy itp.). Każdy z programów jest podzielony na segmenty i o zmianie segmentu szczoteczka może poinformować przerwą w wibracjach. Informacja o aktualnym trybie jest wyświetlana na ekranie szczoteczki, ale trzeba samodzielnie pilnować, co już zostało umyte. W aplikacji można też przygotować własny program, złożony z maksymalnie 6 segmentów (czas + tryb + intensywność).

Ponadto aplikacja da o sobie znać, gdy przyjdzie czas na wymianę końcówki szczoteczki (zaleca się zmianę co 400 minut). Jeszcze jedna ważna uwaga dla większych gospodarstw domowych – jeśli chcecie korzystać z aplikacji prawidłowo, niestety każdy musi mieć nie tylko własną końcówkę, ale najlepiej własną szczoteczkę. Każda może być używana z tylko jednym kontem użytkownika. Szkoda.

Akumulator, ładowanie Qi, akcesoria

To zdecydowanie moja ulubiona cecha Oclean X Pro Elite – nie muszę trzymać w łazience żadnej ładowarki, przeznaczonej specjalnie dla niej. W zestawie dostałam zwyczajne „kółko” Qi z gumową nakładką, pomagającą umieścić szczoteczkę w odpowiednim miejscu. Nakładkę można zdjąć. Jako że szczoteczka wytrzyma bez ładowania ponad miesiąc, to kółeczko powędrowało do sypialni i służy mi do nocnego ładowania telefonu. Bardzo podoba mi się to rozwiązanie. Niemniej jeśli chcesz trzymać ładowarkę w łazience, możesz to bez obaw zrobić, bo jest odporna na zachlapanie (norma IPX5).

Naładowanie szczoteczki zajmuje około 3,5 godziny. Silnik jest zaskakująco energooszczędny i zapewne pomaga tu beztarciowy system mag-lev. Producent zapewnia, że szczoteczka przetrwa bez ładowania 45 dni. Specyfikacja nie zdradza, w jakich warunkach zostało to oszacowane, ale sądząc po aktualnym zużyciu energii, wystarczy na około 35 dni mycia zębów 2 razy dziennie po 2,5 minuty. To imponujący wynik w porównaniu nawet do droższej konkurencji.

Kup Oclean X Pro Elite w oficjalnym sklepie marki na AliExpress

Promocja!

Szczoteczka Oclean X Pro Elite jest dostępna w przedsprzedaży od 29 marca od 8:00 naszego czasu do 6 kwietnia do 7:59. W tym czasie kosztuje 59,99 dolarów. Cena jest niższa o 10 dolarów od normalnej. Ponadto:

do każdej szczoteczki dołączone zostaną 2 dodatkowe końcówki i jedno etui podróżne ;

; codziennie 5 losowo wybranych osób dostanie swoje zamówienie za darmo;

osoby, które wydadzą ponad 800 dolarów, dostaną w prezencie hulajnogę elektryczną Xiaomi 1S o wartości 379 dolarów.

Gdy przedsprzedaż zostanie zakończona, ruszy kolejna promocja. Ta będzie trwała od 8:00 6 kwietnia do 8:00 20 kwietnia 2021 roku. Szczoteczka będzie wciąż kosztowała 59,99 dolarów, a ponadto:

do każdej szczoteczki dołączone zostaną dwie dodatkowe końcówki ;

; 8 osób dostanie zamówienie za darmo przed 10 kwietnia i kolejne 5 osób między 11 i 20 kwietnia;

Wydający ponad 600 dolarów dostaną w prezencie telefon Xiaomi POCO M3 (4/128 GB) o wartości 169 dolarów.

Po zakończeniu promocji cena szczoteczki będzie wynosiła 69,99 dolarów.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: wł.

Źródło tekstu: wł.