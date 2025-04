Orange bez tajemnic. O tych siedmiu usługach możesz nie wiedzieć

Klienci sieci komórkowych mają swoje konkretne oczekiwania: chcą mieć dobry zasięg i wysoką jakość połączeń głosowych, liczą na szybki internet mobilny, a wszystko to za sensowne ceny. To wszystko jest w Orange, ale czasy się zmieniają, a wymagania klientów rosną. Chcą mieć jeszcze więcej, by w pełni korzystać z dobrodziejstw nowoczesnych technologii.

W Orange na klientów czeka ogromny wybór dodatkowych usług, które spełniają te oczekiwania. Jak myślisz, znasz je wszystkie? Wybraliśmy na dobry początek siedem z nich, jako najciekawsze w ofercie Orange.

VoLTE, czyli Voice over LTE

Na początek coś pozornie oczywistego. O VoLTE słyszeli już chyba wszyscy maniacy telekomunikacji, wielu klientów już z tej technologii korzysta, ale okazuje się, że usługa wciąż wywołuje liczne niejasności. Warto o niej przypomnieć, bo w Orange już w tym roku zostanie definitywnie wyłączona sieć 3G, by zrobić miejsce nowszym i szybszym rozwiązaniom.

VoLTE (Voice over LTE) to technologia transmisji połączeń głosowych wykorzystująca sieć 4G / LTE. W porównaniu do będących dotąd standardem rozmów przez 3G, VoLTE zapewnia kilka korzyści. Po pierwsze lepszy zasięg – bo 4G jest nieustannie rozbudowywane, w przeciwieństwie do 2G i 3G.

VoLTE oznacza także błyskawiczne realizowanie połączeń w czasie poniżej jednej sekundy oraz co najważniejsze – bardzo wysoką jakość rozmów dzięki wykorzystaniu kodeka HD Voice+ (EVS). W połączeniach VoLTE głos rozmówcy jest czystszy, tak jakby stał tuz obok, a szumy z otoczenia zostaną w dużej mierze ograniczone.

Na tym jednak nie koniec. Podczas rozmowy przez VoLTE w tym samym czasie można korzystać z internetu LTE, na co nie pozwalało starsze rozwiązanie – wcześniej internet przełączał się na 2G lub 3G.

Żeby korzystać z VoLTE, trzeba być w zasięgu sieci LTE, mieć odpowiednią kartę SIM i telefon, pozwalający na nawiązywanie rozmów w tym standardzie. Oczywiście sama funkcja VoLTE również musi być włączona. Większość nowszych smartfonów dostępnych na rynku i wszystkie oferowane przez Orange pozwalają na prowadzenie rozmów z użyciem VoLTE. Telefony kupowane u operatora mają tę funkcję już włączoną, więc tym bardziej nie trzeba się o nic martwić.

VoLTE to technologiczna konieczność. Jeżeli jesteś w Orange, to już w tym roku ten standard w praktyce stanie się jedynym obowiązującym. Zostanie co prawda jeszcze 2G, ale wierz mi – nie chcesz z tego korzystać.

ViLTE, rozmowy wideo przez LTE

Prawie każdy mógł słyszeć o VoLTE, ale o ViLTE? Możemy się założyć, że nawet dla dużej części Czytelników Telepolis to obce pojęcie.

ViLTE (Video over LTE) ma wiele wspólnego z VoLTE. Analogicznie do opisywanej wyżej usługi, jest to technologia połączeń wideo pozwalająca na prowadzenie wysokiej jakości rozmów wideo w sieci LTE.

Zgadza się – rozmowy wideo najczęściej prowadzi się dziś przez komunikatory internetowe, co dla większości użytkowników jest wystarczające. Ok, z komunikatorów nie trzeba rezygnować, ale zaletą ViLTE jest to, że do obsługi tej funkcji nie potrzeba dodatkowych aplikacji, a co więcej jest ona bezpieczniejsza niż popularne serwisy. Usługa działa bezpośrednio z poziomu telefonu, co znacznie upraszcza wykonanie rozmowy wideo. Po wybraniu numeru z kontaktów, zamiast słuchawki, wystarczy kliknąć ikonę kamery, więc to naprawdę o wiele większy komfort niż wideo rozmowa przez osobna apkę.

Co więcej, korzystanie z ViLTE nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami, połączenie tego typu traktowane jest jak połączenie głosowe, dlaczego więc nie wybrać takiej opcji?

ViLTE pozwala na prowadzenie rozmów wideo w wysokiej jakości HD, co na ekranie telefonu jest w pełni wystarczające. Obraz i dźwięk są przekazywane w czasie rzeczywistym, dzięki czemu wideorozmowa przebiega płynnie i w sposób naturalny.

Atutem ViLTE jest też to, że rozmowy są w mniejszym stopniu narażone na cyberataki. Orange realizuje połączenia ViLTE w wyznaczonym do tego celu kanale w sieci, którą chroni protokołem bezpieczeństwa. Takimi zabezpieczeniami nie można niestety objąć rozmów prowadzonych przez komunikatory, w których połączenie wideo kierowane są przez serwery zewnętrznych dostawców.

Rozmowy przez ViLTE mają jeszcze jedną zaletę – wiążą się z dużą oszczędnością baterii. Zużycie energii jest nawet 30% mniejsze podczas korzystania z ViLTE niż w połączeniach przez komunikatory.

Żeby korzystać z ViLTE, wystarczy być w zasięgu LTE, mieć włączoną funkcję VoLTE, mieć kartę SIM LTE i telefon, który wspiera ViLTE. I to wszystko.

Centrum Bezpieczeństwa

Ataki cyberprzestępców to już codzienność w niemal każdej dziedzinie. Mimo rosnącej świadomości Polaków wciąż jesteśmy narażeni na czyhające za każdym rogiem niebezpieczeństwa – przestępcy kradną loginy i hasła do bankowości internetowej, numery kart płatniczych, dane dostępowe do serwisów społecznościowych, dane osobowe z numerem PESEL włączenie i inne poufne informacje, które mogą nas pozbawić życiowych oszczędności. By zwiększyć poziom wiedzy o zagrożeniach, Orange stworzył Centrum Bezpieczeństwa.

Centrum Bezpieczeństwa to nowe miejsce w aplikacji Mój Orange. Składa się z trzech modułów: usługi HasłoAlert, Alertów oraz Usług dodatkowych.

Szczególnie warto zwrócić uwagę na HasłoAlert. To zawsze bezpłatna usługa, która będzie ostrzegać użytkownika przed wyciekami danych – adresu e-mail i hasła. Jeżeli te dane zostaną wykradzione i pojawia się gdzieś w sieci, Orange poinformuje o tym klienta. Żeby skorzystać z HasłoAlert, wystarczy wejść do Centrum Bezpieczeństwa i jednorazowo włączyć subskrypcję usługi. Gdy Orange wykryje wyciek, w aplikacji pojawi się powiadomienie ze szczegółami.

Z kolei w sekcji Alerty bardziej zaawansowani użytkownicy znajdą najświeższe informacje o zagrożeniach, które analizuje zespół CERT Orange Polska. A po wejściu w części Usługi dodatkowe będzie można szybko aktywować inne usługi związane z bezpieczeństwem, np. CyberTarczę.

Żeby wejść do Centrum Bezpieczeństwa, trzeba uruchomić aplikację Mój Orange i przejść do ostatniej zakładki Więcej. Nowa sekcja wyróżniona jest hasłem „Nowość” oraz ikonką z tarczą, trudno więc ją przeoczyć.

Nie mówiąc już o tym, że poza tą funkcją samą aplikację też warto mieć. Macie tam swoje usługi, rachunki, promocje, panel klienta – całość w jednym miejscu. Do tego wszyscy użytkownicy – czy to biznesowi, czy indywidualni: karciarze i abonamentowcy mają tam regularne prezenty i bonusy (ci ostatni nawet co tydzień! – w ramach Śród z Mój Orange). Dochodzą też konkursy, ciekawe artykuły, szybkie robienie opłat i kontakt z infolinią i wiele więcej.

Zabezpiecz PESEL

„Zabezpiecz PESEL? Przecież to samo jest w mObywatelu” – ostatnio dość często padają takie komentarze, gdy tylko mowa o tej przydatnej usłudze w Orange. Faktem jest, że w rządowej aplikacji można zastrzec swój numer PESEL, co pozwala uniknąć wielu niemiłych sytuacji, jednak Zabezpiecz PESEL w Orange daje jeszcze więcej i chroni użytkownika wielopoziomowo. Usługa w pomarańczowej sieci od razu informuje, że ktoś wykorzystuje dane klienta, który od razu ma szansę odpowiednio zareagować, by ograniczyć negatywne skutki działań oszustów.

Usługa Zabezpiecz PESEL nieustannie monitoruje numer PESEL użytkownika i zapewnia ochronę danych przed oszustami. Pozwala uniknąć skutków wyłudzenia lub wykradzenia danych.

Usługa wysyła natychmiastowe powiadomienie SMS w sytuacjach, gdy ktoś bierze pożyczkę na wyłudzone dane, próbuje na nie zawrzeć umowę leasingu lub założy firmę z użyciem numeru PESEL klienta. Alerty przychodzą także wtedy, gdy ktoś złoży zapytanie do Krajowego Rejestru Długów lub gdy użytkownik zostanie do niego dopisany. W przypadku ofert na kartę są też dodatkowe opcje: powiadomienie o ujawnieniu numeru telefonu, PESEL i e-mail w internecie. Zabezpiecz PESEL pozwala też sprawdzić, czy ktoś nie użył danych w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

W każdej sytuacji operator zapewnia wsparcie doradców, którzy poinformują, gdzie przestępcy próbowali posłużyć się danymi i co dalej robić. Użytkownik otrzyma instrukcję postępowania pozwalającą ograniczyć skutki wyłudzenia danych.

Korzystając z usługi, można też sprawdzić wiarygodność finansową firm np. dewelopera czy biura podróży.

Usługę Zabezpiecz PESEL można przetestować przez pierwszy miesiąc za darmo. Później kosztuje 9,99 zł/mies. (lub 12 zł/31 dni w ofertach na kartę).

Chroń Dzieci w Sieci

W Orange nie brakuje też usług, które pozwalają rodzicom zadbać o swoje pociechy. Na dzieci czyha wiele niebezpieczeństw – w „realu”, ale też w sieci internet. I tu z pomocą przychodzi aplikacja ochrony rodzicielskiej nowej generacji, stworzona przez rodziców dla rodziców – Chroń Dzieci w Sieci.

Chroń Dzieci w Sieci to usługa i aplikacja ochrony rodzicielskiej, które pozwalają monitorować to, gdzie, kiedy i jak dzieci korzystają z zasobów internetu. W aplikacji można ustawić godziny dostępu do sieci przez pociechę oraz określić czas korzystania z tabletu lub smartfonu.

Po odpowiedniej konfiguracji usługi przez rodziców dziecko będzie mogło używać tylko wybranych, zaakceptowanych aplikacji. Z kolei dzięki Safe Search dziecko nie otrzyma w wynikach wyszukiwania nieodpowiednich stron, obrazów i filmów. Ochrona działa niezależnie od sposobu dostarczania internetu na urządzenie pociechy. Dziecko będzie bezpieczne w sieci komórkowej oraz w prywatnych i publicznych sieciach Wi-Fi. W panelu rodzica znajdą się ponadto informacje dotyczące korzystania przez dziecko z urządzenia i tego, jakie strony odwiedzało.

Chroń Dzieci w Sieci można wypróbować za darmo. Później usługa w wersji Standard kosztuje 12 zł co miesiąc, można też wybrać wariant Premium za 7,98 zł co 7 dni.

Lokalizator Orange

Lokalizator Orange to usługa i aplikacja mobilna, które pozwalają monitorować położenie swoich bliskich z wykorzystaniem ich kart SIM. Jest pomocna, by roztoczyć lepszą kontrolę nad dziećmi i młodzieżą, ale także nad osobami chorymi i seniorami. Dzięki niej można pomóc bliskim w sytuacji zagrożenia, na przykład, gdy dziecko zboczy z drogi ze szkoły do domu lub senior rodu zgubi się podczas spaceru po parku.

Usługa pozwala na bieżąco wyszukiwać na mapie, gdzie przebywają nasi bliscy. Można także wytyczyć strefy bezpieczeństwa (np. dom, praca, sklep), a gdy osoby objęte opieką opuszczą te obszary, aplikacja wyśle alert, co pozwoli szybko reagować w sytuacji zagrożenia. Lokalizator Orange pozwala także sprawdzać historię przemieszczania się bliskich.

Lokalizator Orange w wersji Standard za 12 zł na miesiąc pozwala namierzyć jedną bliską osobę, która będzie lokalizowana na żądanie co 5 minut. Można także wytyczyć dwie strefy i sprawdzać historię z 7 dni. W wersji Premium (7,98 zł tygodniowo) można wybrać trzy osoby, namierzane co minutę, z historią przez 30 dni.

A jeśli mowa o lokalizacji – polecamy także Nawigację od Orange. Aplikacja dostarcza zawsze aktualne mapy, a do tego na bieżąco ostrzega o korkach i innych utrudnianiach na drogach. Można szybko i bezpiecznie dojechać do celu, nie marnując czasu i nie strzępiąc nerwów.

Opaska SOS

To jedna z najbardziej nietypowych usług w Orange, czy w ogóle – wśród polskich operatorów. Opaska SOS to urządzenie przypominające niewielki smartwatch, wyposażone w kartę SIM i uzupełniane przez usługę w aplikacji.

Opaska SOS to dobry sposób na zaopiekowanie się osobą starszą lub chorą, która wymaga stałej opieki. Dzięki tej usłudze jest to znacznie łatwiejsze, szczególnie gdy nie możemy być zawsze blisko rodziców/dziadków/seniorów.

Co więc daje Opaska SOS? Dzięki niej otrzymamy powiadomienia w sytuacji, gdy bliska osoba przewróci się lub użyje przycisku SOS do wezwania pomocy. Alert nadejdzie także wtedy, gdy urządzenie zarejestruje niebezpieczne poziomy pomiarów zdrowotnych. Od razu można też zadzwonić do osoby używającej opaski lub ją zlokalizować za pomocą GPS (szczególnie przydatne przy demencji starczej).

Opaska SOS przydaje się nie tylko w sytuacjach zagrożenia – można dzięki niej na bieżąco przeprowadzać zdalne pomiary najważniejszych parametrów życiowych, na przykład ciśnienia tętniczego, temperatury, pulsu czy saturacji. W aplikacji można też wyznaczyć strefy bezpieczeństwa, by otrzymywać powiadomienie, gdy bliski znajdzie się poza nimi.

Usługa oferowana jest w wersji Standard i Premium. Ta druga dodatkowo wzbogacona jest o usługę teleopieki, czyli połączenia z Centrum Ratownictwa Medycznego, gdzie nieustannie czuwają ratownicy niosący pomoc. Wariant Premium oznacza wydatek 72 zł miesięcznie, wersja podstawowa – 22 zł miesięcznie. Na start pierwsze 3 miesiące korzystania z usługi są za darmo. Osobna opłata obowiązuje za opaskę – jest to wydatek 27 zł miesięcznie przez 2 lata.