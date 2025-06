Mega Okazje w Media Expert – cenowe szaleństwo w najlepszym wydaniu

Czujecie to? Ten piękny aromat? To w powietrzu unosi się cudowna woń promocji. Wszystko za sprawą Media Expert, który przecenił właśnie dziesiątki produktów w ramach swojej akcji Mega Okazje.Nieważne, czego szukacie – na stronie sklepu prawdopodobnie czeka na Was interesująca oferta.

Tyle tylko, że w takim natłoku łatwo się pogubić. Tutaj z pomocą przychodzimy my i nasz przegląd najciekawszych promocji w Media Expert.

Smartfon Samsung Galaxy A26 5G

Zaczynamy standardowo, bo od promocji na fajny telefon. Konkretnie mowa o modelu Samsung Galaxy A26 5G. To ciekawa propozycja dla osób szukających urządzenia, na które nie trzeba wydawać średniej krajowej.

Bo mówimy tu o modelu duuużo tańszym – i w tym konkretnym przypadku jest to spora zaleta. Samsung Galaxy A26 5G to telefon, który nie próbuje przyciągać uwagi zbędnymi fajerwerkami, ale ma wszystko, czego od tego typu sprzętu można oczekiwać. Świetny wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,7”, duży akumulator 5000 mAh i dobrej jakości aparat o rozdzielczości 50 Mpix. Procesor Samsung Exynos 1380 nie bije może rekordów wydajności, ale powinien wystarczyć do codziennej pracy. Nie zabrakło też obsługi 5G, co nawet w tej cenie powinno być już dzisiaj standardem.

Ot, porządny telefon – bez niepotrzebnych dodatków, ale za to niedrogi i niezawodny. Warto rzucić na niego okiem, szczególnie że cena w aktualnej promocji jest nader atrakcyjna.

Soundbar Samsung HW-Q600C EN

Teraz coś dla fanów kinowych wrażeń. W promocji w Media Expert czeka na Was soundbar Samsung HW-Q600C EN w wyjątkowo atrakcyjnej cenie.

Bo nie oszukujmy się – na pewno wszyscy macie porządne telewizory. Zniewalająca jakość obrazu jest dziś na wyciągnięcie ręki i jestem przekonany, że żadnemu domowemu kinomanowi nie muszę tego tłumaczyć. Ale czy w parze ze swoim fenomenalnym ekranem zadbaliście o porządne audio? No właśnie. Na całe szczęście Samsung HW-Q600C EN to rozwiązanie, dzięki któremu już niczym nie będziecie się musieli przejmować.

Urządzenie zapewnia dźwięk przestrzenny w konfiguracji 3.1.2, posiada wsparcie dla technologii Dolby Atmos i DTS:X, a dodatkowo może działać w pełni bezprzewodowo dzięki technologii Bluetooth. Z kolei dla posiadaczy telewizorów koreańskiego producenta czeka jeszcze jedna atrakcja – technologia Q-Symphony. Dzięki niej soundbar i głośniki telewizora mogą pracować jednocześnie, wzajemnie się uzupełniając i gwarantując jeszcze lepsze wrażenia dźwiękowe.

Głośnik mobilny JBL Charge 5

Idzie lato i wakacje. Większość z nas ruszy w plener, na wczasy. Kogoś może nawet najdzie ochota na urządzenie sobie jakiejś imprezy poza domem. Co w takiej sytuacji będzie potrzebne? Odpowiedź jest prosta – głośnik Bluetooth. A najlepiej porządny głośnik Bluetooth, taki jak JBL Charge 5.

Moc rzędu 40 W, wodoodporna konstrukcja (IP67) i nawet 20 godzin pracy na jednym ładowaniu. Do tego świetna jakość dźwięku, którą docenią szczególnie pasjonaci imprezowych kawałków z mocnym basem. Czego tu nie lubić? Jeśli planujecie słuchać muzyki poza domem, JBL Charge 5 jest wart każdej złotówki – szczególnie przy aktualnej promocji.

Air fryer Tefal EY5568E0

Złośliwi powiedzą, że air fryer to nieoficjalny symbol kryzysu wieku średniego wśród millenialsów. Ale wiecie co? Niech mówią! Widocznie nigdy nie mieli okazji zjeść pysznych i zdrowych posiłków, które z takim sprzętem można przygotować. Jeśli chcecie się przekonać na własnej skórze, o co tyle szumu, to w promocji czeka na Was Tefal EY5568E0.

Ten konkretny model frytkownicy beztłuszczowej ma kilka plusów, które wielu z Was powinno docenić. Jednokomorowa konstrukcja z misą o pojemności 5 litrów spokojnie wystarczy do przygotowania obiadu dla dwóch osób. Jednocześnie sprzęt pozostaje na tyle mały, że spokojnie zmieści się w każdej kuchni. Urządzenie posiada okienko, dzięki któremu możemy podejrzeć przyrządzaną potrawę, a wbudowany programator ułatwia obsługę, umożliwiając wybór jednego z 10 automatycznych programów gotowania.

Z kolei prywatnie jestem zachwycony prostym trikiem w postaci odpinanej rączki. Dzięki temu czyszczenie urządzenia oraz przechowywanie potraw staje się o wiele prostsze!

Robot sprzątający Dreame X50 Ultra Complete

Robota sprzątającego powinien mieć w domu każdy. Kropka. To po prostu zbyt duża pomoc w codziennych obowiązkach, by można z niej było tak po prostu zrezygnować. A jeśli już macie taki sprzęt na celowniku, to czemu nie wybrać jednego z najlepszych modeli na rynku? Szczególnie że aktualnie Dreame X50 Ultra Complete można dostać w niezłej promocji.

Ja naprawdę nie żartuję z tym, że to jeden z najlepszych modeli na rynku. Mówimy tu o flagowcu marki Dreame o wyśrubowanych parametrach oraz imponującej funkcjonalności. Urządzenie może się pochwalić wysoką skutecznością sprzątania m.in. za sprawą olbrzymiej siły ssania sięgającej nawet 20 000 Pa. Robot potrafi mopować, przekraczać przeszkody o wysokości nawet 6 cm dzięki systemowi ProLeap, a do tego posiada jeden z najbardziej zaawansowanych systemów nawigacji. Że już nie wspomnę o dedykowanej stacji ładującej z pojemnikiem na kurz, która ułatwia bieżącą obsługę urządzenia.

Dreame X50 Ultra Complete to taki sprzęt, który wystarczy włączyć, a potem delektować się chwilą spokoju. Odkurzacz wszystko zrobi samemu – i zrobi to bardzo dobrze.

Sprawdź więcej przecenionych produktów w ramach akcji Mega Okazje w Media Expert! Odwiedź stronę sklepu i wybierz urządzenie w niższej cenie.