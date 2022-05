Telefon do 2500 zł – TOP 5 na maj 2022

Który telefon do 2500 zł warto kupić, a jakie modele omijać szerokim łukiem? Wybieramy 5 najlepszych smartfonów na maj 2022.

Okolice 2000 zł to popularny segment cenowy wśród wymagających użytkowników smartfonów. Za te pieniądze nie kupimy co prawda nowoczesnego flagowca, ale spokojnie dostaniemy telefon, który funkcjonalnie nie będzie mu w niczym ustępował. Urządzenia z tej półki cenowej są wydajne, dobrze dopracowane i wyposażone w dobrej klasy aparaty… w każdym razie w większości, bo zdarzają się wyjątki.

Jak w takim razie nie nadziać się na minę i mieć pewność, że za swoje ciężko zarobione pieniądze kupujemy telefon, który zaspokoi wszystkie nasze potrzeby? Tu na szczęście odpowiedź jest bardzo prosta: wystarczy skorzystać z naszego poradnika.

Jak wybieraliśmy?

Na kolejnych stronach artykułu znajdziecie pięć najlepszych naszym zdaniem smartfonów do 2500 zł. Co do zasady każdy z nich będzie dobrym wyborem, choć oczywiście każdy z nich ma swoje mocne strony. Spośród tej piątki postanowiliśmy wyłonić jeden naszym zdaniem najlepszy i przyznać mu wyróżnienie „Wybór Redakcji”.

Jednym z głównych kryteriów, które braliśmy pod uwagę, jest opłacalność. Mówiąc krótko, szukamy telefonów, które oferują jak najwięcej, w jak najniższej cenie. Warto natomiast mieć na uwadze, że w wielu przypadkach nie jest to wcale prosty rachunek. W segmencie do 2500 zł nadal zdarzają się kompromisy w obrębie niektórych funkcji, ale za to takie telefony znacznie lepiej radzą sobie w innych obszarach.

Drugim istotnym kryterium jest dostępność urządzeń w sklepach. Ta aktualnie nie wygląda najlepiej, w związku z czym musieliśmy wykluczyć z listy kilka popularnych i lubianych przez nas urządzeń. Mamy jednak nadzieję, że sytuacja ustabilizuje się w ciągu najbliższych tygodni, po tym jak producenci uzupełnią swoją ofertę o nowe modele.

Jako punkt odniesienia tradycyjnie braliśmy ceny w dużych, znanych sklepach, w których nie musimy się martwić o potencjalne zawirowania w związku z realizacją zamówienia czy późniejszą reklamacją.

Smartfony uszeregowane zostały alfabetycznie z wyjątkiem „Wyboru Redakcji”, który znajdziecie na ostatniej stronie. Jak zawsze zachęcamy do głosowania w ankiecie na najlepszy Waszym zdaniem telefon z zestawienia oraz dzielenia się własnymi sugestiami w komentarzach.

