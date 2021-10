Telefon z dobrym aparatem - TOP 5 modeli na październik 2021

Jaki smartfon robi najlepsze zdjęcia? Polecamy pięć najlepszych telefonów fotograficznych na październik 2021.

„Najlepszy aparat to ten, który masz zawsze przy sobie.” Tak, wiem, to prawdopodobnie najbardziej nadużywane zdanie na portalach technologicznych. Nie zmienia to jednak faktu, że coś jest na rzeczy – w dzisiejszych czasach naprawdę możemy mieć rewelacyjny aparat zawsze pod ręką. Wystarczy, że kupimy odpowiedniego smartfona. Tylko jak wybrać telefon, którym naprawdę da się zrobić dobre zdjęcie? To już możecie zostawić nam. Na następnych stronach poradnika znajdziecie pięć najlepszych naszym zdaniem smartfonów fotograficznych z różnych przedziałów cenowych. Każdy amator mobilnej fotografii powinien tu znaleźć coś dla siebie.

Jak wybieraliśmy?

Na kolejnych stronach poradnika znajdziecie pięć najlepszych naszym zdaniem smartfonów fotograficznych, które kupcie aktualnie w polskich sklepach. Każdy z nich skierowany jest do trochę innego odbiorcy, jednak wszystkie możemy z całego serca polecić. Spośród tej piątki postanowiliśmy jednak wybrać jeden model, który zasłużył sobie według nas na tytuł najlepszego z najlepszych – jemu przyznaliśmy wyróżnienie „Wybór Redakcji”.

A na co zwracaliśmy uwagę? Podpowiedź: wskazówka jest w tytule artykułu. Jako że próbujemy wybrać najlepsze smartfony fotograficzne, głównym kryterium była dla nas jakość zdjęć z wbudowanego aparatu. Jednocześnie staraliśmy się dobrać urządzenia, które będą zaspokajały różne potrzeby – czy to ze względu na cenę, czy funkcjonalność. Inne cechy, np. wydajność czy wytrzymałość akumulatora, siłą rzeczy na dalszy plan, choć nie zostały zignorowane całkowicie – w końcu to nadal telefony, więc w tej roli również muszą się dobrze spisywać. Przede wszystkim jednak muszą robić ładne zdjęcia.

Jako punkt odniesienia tradycyjnie braliśmy ceny i dostępność w dużych, znanych sklepach, w których nie musimy się martwić o potencjalne zawirowania w związku z realizacją zamówienia czy późniejszą reklamacją.

Smartfony zostały uszeregowane w kolejności alfabetycznej. Wyjątek stanowi „Wybór Redakcji”, który znajdziecie na ostatniej stronie. Oczywiście tradycyjnie zachęcamy do głosowania w ankiecie i zostawienia opinii w komentarzach, szczególnie jeśli pominęliśmy jakiś model, który Waszym zdaniem powinien pojawić się w rankingu.

