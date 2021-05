Jaki komputer do gier, pracy, nauki? Polecane zestawy - maj 2021

Jaki komputer do gier kupić? Udzielenie odpowiedzi na to pytanie nie jest łatwe. Sytuacja na rynku podzespołów nie poprawiła się w ciągu miesiąca nawet o jotę. Jest wręcz jeszcze gorzej. Pomimo tego przygotowaliśmy zestawy w określonych przedziałach cenowych.

Karty graficzne? Coraz droższe, więc z nich rezygnujemy

Powtarzam się, ale sytuacja na rynku nie tylko się nie poprawiła, co wręcz uległa dalszemu pogorszeniu. Kart graficznych, jak nie było, tak nie ma, a pojedyncze egzemplarze są kilkukrotnie droższe w porównaniu do standardowych kwot. Składanie w tym momencie komputera do grania nie ma najmniejszego sensu. Jedyna możliwość to kupno zestawu bez karty graficznej lub wzięcie GPU ze starszego PC-ta i prawdopodobnie wielomiesięczne oczekiwanie na unormowanie się sytuacji. Miesiąc temu pisałem, że szaleństwem jest płacenie 6 tys. zł za model RTX 3070, który normalnie kosztuje 3 tys. zł. Dzisiaj za tego typu karty trzeba już zapłacić 7 tys. zł. Właśnie dlatego kontynuujemy naszą dotychczasową praktykę. Wyszliśmy z założenia, że nie ma sensu polecać zestawów z grafikami w tak kosmicznych cenach. Usunęliśmy GPU z naszych polecanych zestawów i zamiast tego w każdym piszemy, jaki model powinien do niego trafić, gdyby ceny były standardowe. Na ten moment nie widzimy innej możliwości. Z tego też powodu w każdej tabelce znajdziecie dwie kwoty - bez karty graficznej oraz z kartą graficzną w jej standardowej cenie.

Jak składamy polecane komputery dla graczy?

Poza tym w zestawach nie zmienia się wiele. Nadal priorytetem jest wydajność w grach, więc największy nacisk kładziemy na procesory, karty graficzne oraz pamięci RAM. Jednocześnie całkowicie rezygnujemy z dysków HDD, bo te są dzisiaj już praktycznie nieopłacalne. Jedyne, sensowne zastosowanie, to trzymanie dużych ilości danych w postaci zdjęć, filmów i dokumentów. Instalowanie gier lub programów na tradycyjnych dyskach talerzowych jest dzisiaj nieopłacalne. Oczywiście nadal SSD są zauważalnie droższe, ale różnica jest już na tyle mała, że tylko dyski półprzewodnikowe zamieściliśmy w polecanych przez nas zestawach. Nadal w większości przypadków nie polecamy też konkretnych obudów oraz systemów chłodzenia w każdym zestawie (o ile nie jest to wymagane), ponieważ ich wybór w dużej mierze zależy od indywidualnych preferencji. Polecane modele znajdziecie na ostatniej stronie, więc każdy powinien wybrać coś odpowiedniego do swojego komputera. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z premiery procesorów Core 11. generacji, ale wzrost wydajności jest niewspółmierny do cen, więc w naszej ocenie nadal lepszym wyborem jest 10. generacja procesorów Intela.

Pamiętajcie też, że nawet składanie komputera jest w pewnym sensie subiektywne, bo dla wielu osób różne podzespoły mogą wydawać się lepsze od innych. Nigdy nie da się zadowolić wszystkich. Dlatego też chętnie wysłuchamy Waszych sugestii, co do proponowanych zestawów.