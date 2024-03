Jesteś kobietą? To musisz je mieć – najlepsze aplikacje

Międzynarodowy Dzień Kobiet to okazja do świętowania na wiele sposobów. Kwiaty są zawsze mile widziane, ale nie zastąpią praktycznych odpowiedzi na realne potrzeby. Dlatego wybrałam aplikacje, które mogą pomóc kobietom na co dzień.

Beauty Mirror – Zawsze warto mieć w torebce

Cena: 0 zł, opcjonalne zakupy w aplikacji. Pobierz za darmo z Google Play

Nie zawsze mam ze sobą lusterko, ale zawsze mam ze sobą smartfon, a on ma przecież frontową kamerę. Jednak aplikacja aparatu nie zawsze sprawdzi się przy robieniu makijażu, dlatego polecam Beauty Mirror. To prosta apka, która pozwala nie tylko zobaczyć swoją twarz jak w lustrze, ale ma też możliwość „zamrożenia” widoku (na przykład zamkniętego oka po umalowaniu), włączenia dodatkowego oświetlenia i niezbędny przy precyzyjnym makijażu zoom. Tego ostatniego próżno szukać w aplikacjach do selfie.

BIUSTOapka – Kobieto, weź się zbadaj

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Nie ma żartów z nowotworem piersi. Choroba, gdy się rozwinie, zabiera nasze mamy, siostry i przyjaciółki. A przecież można wykrywać ją wcześniej. Wystarczy regularnie się badać, co można zrobić w zaciszu własnego domu w kilka minut. Trzeba tylko wiedzieć jak. I tu do akcji wchodzi BIUSTOapka – prosty podręcznik samobadania piersi i wczesnego wykrywania zmian chorobowych. Aplikacja może co miesiąc przypominać o badaniu.

Ponadto kobiety w każdym wieku mogą dowiedzieć się, jak prawidłowo dobrać biustonosz do swojej budowy ciała i jak o niego dbać, by służył jak najdłużej. To kolejny temat, o którym wciąż mówi się za mało. Dopasowana bielizna zaś nie tylko znacznie poprawia komfort uprawiania sportu i codziennego życia, ale też zapobiega wadom postawy w późniejszym wieku. Dla młodych kobiet i ich mam zaś przygotowana została baza wiedzy na temat rozwoju biustu w czasie dojrzewania.

FitAnka – Moje koleżanki ją uwielbiają

Cena: 0 zł, opcjonalne zakupy w aplikacji. Pobierz za darmo z Google Play

FitAnka to najpopularniejsza w Polsce aplikacja sportowa, przy czym jest tworzona głównie przez kobiety i głównie dla kobiet. W apce znajdziesz ponad 350 treningów o poziomie trudności od kanapowego ziemniaka do przyprawiającego o zadyszkę osoby regularnie trenujące. Ćwiczyć można w domu z podstawowym sprzętem, w parku albo na siłowni. Niedawno zostały wprowadzone także treningi biegowe, w których pomaga głos Anki Dziedzic.

Co ważne, są tu także sprawdzone ćwiczenia dla kobiet w ciąży i świeżo upieczonych mam. Treningi można też dobierać pod konkretne partie ciała, które wymagają wzmocnienia lub wyrzeźbienia. Są tu treningi HIIT, Tabata, pilates, joga, pozbywające się cellulitu i wiele innych. Do sezonu na bikini jeszcze trochę czasu zostało, więc nie ma na co czekać! Możesz też rzucić wyzwanie koleżankom.

Treningi uzupełniają jadłospisy. W aplikacji znajdziesz ponad 3 tysiące przepisów na różne dania, składające się ze zdrowych składników i przygotowane metodami, które zachowają ich wartości odżywcze. Układając jadłospis, możesz wybrać, co lubisz, czego nie, a czego jeść nie możesz, czy chcesz przytyć, czy schudnąć. I gotowe. Pozostaje tylko trzymać się reżimu.

FitAnka jest dostępna za darmo, ale ma sporo funkcji, za które trzeba zapłacić. Abonament odblokowuje dodatkowe treningi HD, wyzwania, automatyczne układanie jadłospisu (za darmo można śledzić kalorie), treningi biegowe z GPS oraz treningi dla kobiet w ciąży i mam.

Clover – Śledź cykl miesiączkowy bezpiecznie i bez chmury

Cena: 0 zł, opcjonalny abonament. Pobierz za darmo z Googel Play

Śledzenie cyklu miesiączkowego to szalenie ważny aspekt życia kobiety. Przydaje się, by móc rzeczowo rozmawiać z ginekologiem w razie problemów i by nadejście kolejnej fazy cyklu nie było nieprzyjemnym zaskoczeniem. Przy tym są to dane, których wiele z nas wolałoby nie udostępniać. Dlatego polecam aplikację Clover, która wszystkie informacje zapisuje lokalnie na urządzeniu i chroni je kodem dostępu. Nie trzeba zakładać konta i nie ma synchronizacji z żadną chmurą.

Aplikacja ma przy tym wszystkie niezbędne funkcje, od dzienniczka objawów po podpowiadanie dni najkorzystniejszych dla zajścia w ciążę. Clover może też wysyłać powiadomienia o tym, że zbliża się miesiączka, by nie była zaskoczeniem. Oczywiście nie można brać tego za pewnik, bo ciało kobiety to nie zegarek i tu żadna aplikacja nie pomoże.

Mój Semilac – Wszystko, co trzeba wiedzieć o hybrydach

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Zadbane paznokcie i piękny manicure to marzenie każdej z nas, więc Mój Semilac musiał trafić do tego przeglądu. To apka kierowana do kobiet zainteresowanych manicure hybrydowym. Polecam bez względu na to, czy wolisz szaleńczo długie tipsy, czy krótkie paznokcie nude, dopiero zaczynasz z manicure hybrydowym czy robisz hybrydy jak w salonie.

Apka Mój Semilac zawiera niezbędną dawkę wiedzy na każdym poziomie, a także mnóstwo inspiracji na każdą okazję i porę roku, razem z listą produktów, którymi została wykonana. Na koniec możesz oczywiście zrobić zakupy ze zniżkami lub znaleźć salon, w którym Twoje paznokcie przejdą metamorfozę. Dla mnie jednak najważniejszą częścią aplikacji jest właśnie możliwość zdobycia wiedzy prosto od producenta moich ulubionych lakierów.

Monument Valley 2 – Historia matki i córki

Cena: 18,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Nie ma bardziej kobiecego motywu niż relacja między matką i córką. To motyw przewodni drugiej części „Monument Valley” – przepięknej łamigłówki, wykorzystującej niemożliwą geometrię i iluzje optyczne. Obie części gry zgarnęły masę nagród za wspaniałą oprawę audiowizualną i innowacyjny pomysł. Jednak polecam „dwójkę”, bo tu główna bohaterka o imieniu Ro musi nie tylko sama odnaleźć ścieżkę, ale też poprowadzić swoje dziecko.

