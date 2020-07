5 sposobów na przyspieszenie systemu Windows

Komputer lub laptop działa wolniej niż dotychczas? System otwiera się powoli? Przeglądanie stron internetowych i korzystanie z serwisów online odbywa się w ślimaczym tempie? Jeśli na któreś z tych pytań możesz odpowiedzieć twierdząco, potrzebna jest optymalizacja systemu Windows. Pokażemy krok po kroku, jak ją wykonać.

Co zyskujesz i o czym warto pamiętać?

Zanim zaczniemy, wypada odpowiedzieć na pytania, dlaczego system Windows działa wolno oraz co daje optymalizacja systemu operacyjnego? W przypadku tego pierwszego można wymienić długą listę przyczyn - jako że w kolejnych krokach będziemy je likwidować, nie ma sensu rozpisywać się o nich teraz. Można jednak udzielić krótkiej odpowiedzi, że w systemie zbierają się wirtualne "śmieci" (jak pozostałości po odinstalowanych programach czy pliki tymczasowe), coraz więcej aplikacji rozpoczyna swoje działanie wraz ze startem systemu i pracują (zazwyczaj niepotrzebnie) w tle, pochłaniając cenne zasoby, ponadto do systemu mógł przedostać się wirus, który zakłóca działanie całości. W tym ostatnim przypadku na pierwszy rzut oka widoczne jest działanie coinminerów - czyli szkodników, które kryją się w systemie i korzystają z pamięci RAM oraz VRAM do kopania kryptowaluty. W ekstremalnych przypadkach potrafią zużywać 99% RAM, co sprawia, że system działa - obrazowo mówiąc - poklatkowo.

Optymalizacja systemu operacyjnego to czynności, które każdy może wykonać samodzielnie, a które przywrócą system do najlepszej możliwej kondycji. Nie spodziewaj się jednak cudów - ponad możliwości sprzętu nie wyjdziesz, dlatego, jeśli np. próbujesz na komputerze z 4 GB RAM grać w grę, która ma w minimalnych wymaganiach 8 GB RAM, nadal będzie się zacinać, a przepustowość łącza internetowego nie wzrośnie dwukrotnie. Gdy jednak optymalizacja systemu zostanie przeprowadzona, powinny zniknąć opisane we wstępie problemy, jak powolne uruchamianie się i działanie systemu Windows, a także zainstalowanych w nim aplikacji.

Czyścimy autostart - szybsze uruchamianie komputera

Od czego najlepiej zacząć optymalizację? Najlepiej od samego początku, czyli samego uruchamiania systemu. Czy wiesz, dlaczego z biegiem czasu system wolniej się uruchamia? Otóż wiele aplikacji ma po instalacji brzydki zwyczaj dodawania się do programów startowych, czyli uruchamianych wraz z systemem. Niektóre pytają o to, czy mają być uruchamianie wraz ze startem Windows, jednak inne dodają się do listy programów startowych bez pytania. A im więcej programów uruchamia się wraz z systemem, tym proces ten przebiega wolniej. Dlatego wyłącz te, których nie potrzebujesz. W jaki sposób? Kliknij prawym przyciskiem myszki na pasku zadań, a następnie wybierz z menu kontekstowego Menedżer Zadań. Następnie przejdź do czwartej zakładki, czyli pozycji Uruchamianie. Pokazane są tam wszystkie aplikacje uruchamiane wraz z systemem. Obok nazwy widzisz wydawcę, status (włączona/wyłączona) oraz wpływ na spowolnienie uruchamiania systemu. Wyłącz te aplikacje, których nie musisz mieć uruchomionych od momentu włączenia komputera, np. launcher Steam czy Epic Games. Aby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem myszki na program na liście i wybierz z menu kontekstowego opcję Wyłącz. Uwaga - jeśli co do którejś z aplikacji nie masz pewności, wówczas wyszukaj informację o niej w sieci. Odradzane jest również wyłączanie zainstalowanego oprogramowania antywirusowego.

Programy automatycznie uruchamiane z systemem

Uwaga - jeśli po uruchomieniu Menedżera Zadań nie widzisz zakładek, kliknij opcję Więcej szczegółów, znajdującą się na dole okienka.

