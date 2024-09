SIM czy eSIM? Co jest bezpieczniejsze?

Czy lepiej mieć w smartfonie fizyczną kartę SIM, czy sięgnąć po wirtualny eSIM? Co jest bezpieczniejsze, a co będzie wygodniejsze na dłuższą metę?

To ważne pytanie, które zadaje sobie wiele osób przy zakupie nowego smartfonu albo przy zmianie operatora. Zwłaszcza że w dzisiejszym świecie nietrudno wpaść w pułapkę cyberprzestępców. Zapytałam więc ekspertów o to, które rozwiązanie jest korzystniejsze – zarówno z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak i naszej wygody.

O bezpieczeństwo zapytałam oczywiście ekspertów z CERT Polska. Mają oni wgląd w infrastrukturę telefonii mobilnej „od podszewki” i tu różnica jest najmniejsza:

– odpowiedzieli eksperci z CERT.

Co mówią na ten temat operatorzy? Z zapytanych przeze mnie przed publikacją materiału odpowiedział tylko Orange. I znów, gdy chodzi o bezpieczeństwo, trudno wskazać różnicę:

– skomentowało biuro prasowe Orange Polska.

To od strony infrastruktury, ale jest jeszcze coś: zabezpieczenie samego telefonu przed kradzieżą.

– wyjaśnił rzecznik Orange Polska Wojciech Jabczyński.

Zobacz: eSIM w Orange Flex to przyszłość. Przekonałem się o tym na własnej skórze

Nie można zapomnieć o tym, że część odpowiedzialności za bezpieczeństwo urządzenia – w tym karty SIM i numeru telefonu – spoczywa na właścicielu. Rozmawiałam o tym z przedstawicielem jednego z producentów smartfonów, lubianych przez Polaków. Udzielił w tej kwestii kilku cennych rad:

Dlaczego? Otóż niemal nie sposób złamać biometrii czy kodu odblokowującego telefon. Tym samym nie sposób dostać się do karty eSIM i nie możliwości skorzystania z niej np. do wykonywania połączeń czy wysyłania SMS-ów.

Ochrona karty SIM ma kolosalne znaczenie dla naszego bezpieczeństwa, w tym finansowego i ochrony tożsamości. Ze strony producenta smartfonów otrzymałam przykład, jak brak zabezpieczenia karty SIM może mieć zgubne skutki. To scenariusz skrajny, ale nie oznacza, że jest niemożliwy:

Mamy niezabezpieczoną PIN-em kartę SIM. Łatwo skorzystać wtedy z takiej karty (włożyć ją do innego telefonu, red.), otrzymać powiadomienia, dzięki którym łatwo można dostać się do e-bankowości. W przypadku eSIM doprowadzenie do takiej sytuacji jest niemal niemożliwe, ponieważ nawet jeśli nie zabezpieczymy telefonu kodem, znakiem lub biometrią, to aplikacja do zarządzania eSIM-ami narzuci zastosowanie hasła lub innego zabezpieczenia. To duża różnica.